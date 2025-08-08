F1: The Movie is een groot financieel succes. Niet alleen zorgde de film voor het beste openingsweekend ooit voor acteur Brad Pitt, ook is het de succesvolste bioscooprelease van producent Apple. Daarnaast legt de film ook commercieel rechtenhouder van de Formule 1, Liberty Media, geen windeieren. Mede dankzij de kaskraker steeg de omzet in het tweede kwartaal van 2025 naar meer dan 1 miljard dollar voor de Formula One Group.

Liberty Media maakte op donderdag de kwartaalcijfers bekend. Na een tegenvallend eerste kwartaal van 2025, de rechtenhouder verdiende 150 miljoen dollar minder dan het jaar ervoor, groeide de omzet in het tweede kwartaal naar 1,226 miljard dollar. Het merendeel van de omzetstijging kwam nadat de F1-film in de bioscopen begon te draaien.

Vergroten bekendheid

Niet alleen Liberty Media zelf profiteert van de omzetstijging, ook de teams kunnen financieel meeliften op het succes van F1: The Movie. De tien renstallen hebben namelijk recht op 513 miljoen dollar van de omzet. Toch draait het voor Formule 1-CEO Stefano Domencali niet alleen maar om financieel succes. “Ik zou zeggen dat het effect van de film natuurlijk niet alleen gaat om de dollars en de economische input”, zei de Formule 1-CEO tijdens de presentatie van de winstcijfers op donderdag. “Maar dat de sport een ongelooflijke kans krijgt om zijn bekendheid te vergroten en een circulaire economie rondom dat thema te genereren.”

Naast de film wijst Domenicali ook sociale media aan als factor achter de financiële groei van de sport. “Culturele momenten zoals de F1-film samen met de spannende actie op de baan zorgen voor steeds meer kijkers en voor meer sociale en digitale betrokkenheid”, vervolgt de Italiaan. “Dat is inclusief een record aantal sociale interacties met de content van de officiële F1-kanalen. We beleven een uitstekend momentum, zowel op als naast de baan.”

