Apple’s speelfilm F1: The Movie is uitgegroeid tot een wereldwijde kaskraker. Met inmiddels 509 miljoen dollar aan bioscoopopbrengsten is het de succesvolste bioscooprelease ooit van Apple, en een indrukwekkende mijlpaal voor Apple TV+.

Volgens cijfers van Comscore, gemeld door CNBC, passeerde de film eind juli de grens van een half miljard dollar. Daarmee laat F1 eerdere Apple-producties ver achter zich, waaronder Napoleon (221 miljoen dollar), Killers of the Flower Moon (158 miljoen dollar) en Argylle (96 miljoen dollar).

De film is wereldwijd in meer dan 80 landen uitgebracht en halverwege juli werd al de grens van 400 miljoen dollar gepasseerd. Inmiddels is F1 zelfs populairder dan de klassieker Superman (502 miljoen dollar), waarmee het zich een van de grootste zomerhits van het jaar mag noemen.

Na de bioscooprelease wordt de film later dit jaar verwacht op Apple TV+. Intussen doen ook geruchten de ronde dat Apple een succesvolle bieding heeft gedaan om in de toekomst de Formule 1 zelf te streamen.

Bekijk hier de trailer van de film:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.