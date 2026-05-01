Max Verstappen wisselt zijn F1-verplichtingen dit jaar af met uitstapjes naar de GT3. Tussen China en Japan was de Nederlander al op de Nürburgring te vinden voor NLS2, terwijl hij zich gedurende de voorjaarsstop bezighield met de kwalificatieraces op het beruchte Duitse circuit. Dit alles staat in het teken van de voorbereidingen op zijn deelname aan de 24-uursrace halverwege mei. In Miami onthulde hij bovendien dat hij het liefst aan nóg meer GT3-wedstrijden zou deelnemen.

Dankzij de overvolle F1-kalender – die dit jaar aanvankelijk 24 Grands Prix telde – is het voor coureurs lastig om zich toe te leggen op andere disciplines. Desondanks schreef Verstappen zich dit jaar met zijn eigen raceteam in voor de 24 uur van de Nürburgring. Met zijn deelname gaat een langgekoesterde droom in vervulling. Het wegvallen van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië bood wat ademruimte, al moet Verstappen zich voorlopig beperken tot uitstapjes naar de Nürburgring. Als de kalender hem beter gezind was, had hij echter aan meer langeafstandsraces deelgenomen.

In aanloop naar de GP van Miami blikte Max Verstappen vooruit op de 24-uursrace, die in het weekend van 16 en 17 mei plaatsvindt. “We zijn zo goed mogelijk voorbereid”, liet hij weten tegenover de pers in Florida. “Maar uiteindelijk hangt het natuurlijk ook af van de Balance of Performance waar we op uitkomen.” Doordat er in de GT3-racerij grote verschillen bestaan tussen de verschillende auto’s, wordt de performance van bepaalde teams aan banden gelegd om zo een gelijk speelveld te creëren.

24 uur van Spa

“Qua coureursbezetting zitten we goed”, merkte Verstappen op. De Nederlander krijgt gezelschap van de Oostenrijker Lucas Auer, de Fransman Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. Allen hebben veel GT3-ervaring en reden in de voorbereidende wedstrijden al samen met Verstappen. “Het team is sterk”, bevestigde hij. “We moeten er vooral voor zorgen dat de auto heel blijft, zeker tijdens een 24-uursrace.”

Verstappen is duidelijk laaiend enthousiast over het aankomende raceweekend. Als de F1-kalender het had toegelaten, had hij bovendien nog meer langeafstandsraces willen rijden. “Als er bijvoorbeeld een vrij weekend was geweest voor de 24 uur van Spa, had ik die dit jaar ook al gereden”, onthulde hij tot slot. Deze race valt dit jaar samen met de GP van Oostenrijk. “Als ik ergens de kans krijg, doe ik graag mee.”

