De Formule 1 strijkt van 30 mei tot en met 1 juni neer in Montmeló voor de Grand Prix van Spanje, een van de oudste en meest traditionele races op de kalender. Het Circuit de Barcelona-Catalunya, net buiten Barcelona, vormt al sinds 1991 het decor van deze race en staat bekend als een technisch uitdagend circuit. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de GP van Spanje 2025.

De sessies worden verreden in het weekend van 30 mei tot en met 1 juni op het Circuit de Barcelona-Catalunya, met aanvangstijden die grotendeels overeenkomen met de Europese standaard. De kwalificatie en race beginnen traditioneel in de middag. De vrije trainingen op vrijdag en zaterdag geven de teams de kans om de juiste afstelling te vinden voor de technische uitdaging van het circuit.

Hoe laat start de GP van Spanje 2025?

Vrijdag 30 mei 2025

Eerste vrije training 13:30 – 14:30 uur Tweede vrije training 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 31 mei 2025

Derde vrije training 12:30 – 13:30 uur Kwalificatie 16:00 – 17:00 uur

Zondag 1 juni 2025

Race 15:00 uur

