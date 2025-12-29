Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Spanje. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 9 van 24: Gerard Bos over de Champions League in de paddock.

Niet op de baan, maar daarnaast. Dat was de plek waar Pierre Gasly en Isack Hadjar dit weekend groots feest vierden. Frans feest welteverstaan. Want de coureurs van respectievelijk Alpine en Racing Bulls zagen zaterdagavond gezamenlijk hoe hun favoriete voetbalclub Paris Saint-Germain de Champions League won (5-0 tegen Internazionale).

Een bijzondere zege, want de eerste keer ooit in de clubhistorie. “Hier heb ik altijd al op gehoopt”, zei Gasly. “Ik ben al 24 jaar fan van ‘PSG’ en dit is absoluut het hoogtepunt. Ik heb van tevoren zelfs nog gekeken naar vluchten, zodat ik bij de finale in München kon zijn.”

Dat bleek, zo tussen kwalificatie en race van de Grand Prix van Spanje door, iets teveel van het goede. Het werd dus kijken in een hotel, op een kamer met vrienden en bekenden. Onder hen, landgenoot en medesupporter Hadjar. De nieuwkomer van Racing Bulls deed dat in een trui van PSG, Gasly had zelfs een tricot aangetrokken. Het bracht geluk. En plezier.

