Ralf Schumacher denkt dat Max Verstappen er een serieuze concurrent bij heeft gekregen in de strijd om de toekomst van de Formule 1. De voormalig Grand Prix-winnaar is onder de indruk van de prestaties van Kimi Antonelli en stelt dat de jonge Italiaan inmiddels heeft bewezen dat hij zich kan meten met de viervoudig wereldkampioen.

De uitspraken volgen op een opvallend weekend in Monaco, waar Antonelli pole position veroverde en vervolgens zijn vijfde overwinning op rij boekte. De Mercedes-coureur verstevigde daarmee zijn leidende positie in het wereldkampioenschap, terwijl Max Verstappen vanaf P2 al meteen bij de start moest opgeven met technische problemen. “Erg jammer dat het zo is gelopen. Eerlijk gezegd had ik dat duel graag gezien”, aldus Ralf Schumacher.

Volgens Schumacher laat Antonelli dit seizoen kwaliteiten zien die slechts weinig coureurs bezitten. “Als Antonelli zo doorgaat, hebben we echt een opvolger, misschien zelfs van Max Verstappen op een dag”, aldus de Duitser in de podcast Boxengasse van Sky Duitsland.

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