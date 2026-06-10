Max Verstappen kijkt met gezonde revanchegevoelens vooruit naar de GP van Catalonië-Barcelona, zondag op Circuit de Catalunya. De viervoudig wereldkampioen viel afgelopen weekend in Monaco na de eerste meters uit vanwege een probleem met de motor, nadat hij zich een dag eerder juist verrassend en knap als tweede had gekwalificeerd. “Ik heb het gevoel dat er iets rechtgezet moet worden”, klinkt het strijdvaardig.

“Het resultaat in Monaco was niet wat we wilden en het was een grote teleurstelling voor het team, zeker omdat het hele weekend zo goed was verlopen. Daarom heb ik het gevoel dat er nog iets rechtgezet moet worden”, zo stelt Verstappen op de kanalen van Red Bull Racing. “Barcelona is een compleet ander circuit, met snelle bochten, lange doordraaiers en een lang recht stuk. Het wordt een goede test en het zal interessant zijn om te zien of we opnieuw een stap vooruit hebben gezet.

Ik heb ontzettend veel mooie herinneringen aan Barcelona, vooral omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning behaalde. Dat was natuurlijk een doel dat ik graag wilde bereiken en om dat meteen tijdens mijn eerste race voor het team voor elkaar te krijgen, maakte het extra bijzonder. Daarom kijk ik ernaar uit om hier weer terug te zijn en opnieuw te racen.”

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