De FIA buigt zich nog ndeze week opnieuw over de uitslag van de Grand Prix van Monaco. Alpine heeft officieel een zogenoemd Right of Review aangevraagd in een poging de tijdstraffen van Pierre Gasly ongedaan te maken en daarmee diens verloren podiumplaats terug te krijgen. De autosportbond heeft inmiddels bevestigd dat er een hoorzitting zal plaatsvinden.

Gasly kwam in Monte Carlo als derde over de finish en leek Alpine het beste resultaat van het seizoen te bezorgen. Na afloop kreeg de Fransman echter twee tijdstraffen van vijf seconden wegens overtredingen van de snelheidslimiet in de pitstraat. Daardoor zakte hij terug naar de zevende plaats in de einduitslag.

Alpine is het niet eens met die beslissing en stelt dat Gasly de pit limiter correct heeft gebruikt. Het team uit Enstone hoopt via een herzieningsprocedure aan te tonen dat de straf onterecht was opgelegd.

De teleurstelling was groot bij Gasly, die na afloop nog in de veronderstelling verkeerde dat hij op het podium was geëindigd. Pas later werd duidelijk dat de tijdstraffen hem de derde plaats hadden gekost. De Fransman sprak na afloop van een ‘hartverscheurend’ resultaat nadat een van zijn sterkste races van de afgelopen jaren uiteindelijk slechts zeven punten opleverde. “Ik voel me bestolen”, zei hij bovendien.

Eerdere precedenten

Een Right of Review is alleen mogelijk wanneer een team nieuw, relevant en significant bewijsmateriaal kan aandragen dat tijdens de oorspronkelijke behandeling niet beschikbaar was. Alpine zal tijdens de hoorzitting eerst moeten aantonen dat aan die voorwaarden is voldaan. Pas daarna zal de FIA inhoudelijk naar de zaak kijken.

Mocht het verzoek worden gehonoreerd en de straf worden teruggedraaid, dan zou Gasly alsnog als derde worden geklasseerd in Monaco en valt Red Bull-coureur Isack Hadjar dus alsnog van het podium.

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