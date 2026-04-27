Christian Horner sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit, maar tempert vooralsnog de geruchten over een overstap naar Alpine. De voormalige teambaas van Red Bull, die medio 2025 vertrok bij het team, geniet momenteel van een zogeheten gardening leave en benadrukt dat hij zich niet laat opjagen door speculaties over zijn toekomst.

De Brit sprak zich dit weekend uit tegenover Sky Sport MotoGP, waar hij als gast aanwezig was bij de sprintrace in Jerez. Daarbij werd hij geconfronteerd met de aanhoudende verhalen over een mogelijke rol bij Alpine. “Ik bij Alpine? Er is altijd veel giswerk,” aldus Horner. “Voorlopig ben ik nog met pauze en heb ik geen haast. Als die periode voorbij is, zullen we wel zien.”

‘Even los van Formule 1’

Horner geldt als een van de meest invloedrijke teamleiders uit de recente Formule 1‑geschiedenis. Zijn gardening leave loopt naar verwachting in de zomer af, wat hem in theorie de ruimte geeft om zich weer aan een F1‑team te verbinden. Alpine zou daarbij belangstelling hebben, al is geen sprake van een formele bevestiging. In de wandelgangen klinkt bovendien dat Horner een aandelenbelang zou ambiëren in Otro Capital, een investeringsvehikel dat ook wordt gevolgd door partijen als Mercedes en de eigenaar van de New York Mets.

Vooralsnog houdt Horner echter afstand. “Op dit moment heb ik het gewoon goed naar mijn zin,” zei hij in Jerez. “Ik vind het leuk om andere sporten te volgen en even los te zijn van de Formule 1.”

‘Márquez is de Verstappen van MotoGP’

De aanwezigheid van Horner bij de MotoGP was geen toeval. Hij was uitgenodigd door MotoGP en Liberty Media en maakte van de gelegenheid gebruik om zich onder te dompelen in een kampioenschap waar hij al langer sympathie voor heeft. “Ik ben hier als gast van MotoGP en Liberty Media,” legde hij uit. “Ik heb tijd gehad om andere races te bekijken. Ik ben altijd fan geweest van dit kampioenschap, dus om hier te zijn is fantastisch.”

Horner toonde daarbij ook zijn bewondering voor de coureurs op twee wielen. Met een opvallende vergelijking sprak hij zijn waardering uit voor een van de grote namen uit de sport. “Ik ben fan van Marc Márquez,” aldus Horner. “Hij is de Max Verstappen van de MotoGP.”

