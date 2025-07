Red Bull maakte woensdagochtend bekend dat het afscheid neemt van Christian Horner. Na twintig jaar trouwe dienst werd de teambaas per direct ontslagen. Zijn vertrek volgt op bestuurlijke onrust en een gebrek aan competitiviteit bij de Oostenrijkse renstal. Bovendien kozen veel sleutelfiguren binnen de Red Bull-gelederen al eerder het hazenpad. Een overzicht van de leegloop in de Red Bull-top.

Christian Horner

Twintig jaar nadat hij aantrad als teambaas van Red Bull, kondigde het team aan dat Christian Horner per direct zou vertrekken. De afgelopen maanden stond de Brit steeds meer onder druk. De sportieve prestaties vallen dit seizoen tegen, en Max Verstappen ziet zijn vijfde wereldtitel op rij door zijn vingers glippen. Tegelijkertijd rommelt het al langer achter de schermen, met spanningen binnen het management en aanhoudende kritiek op de koers van het team. Om nog maar te zwijgen over het schandaal dat de paddock vorig jaar in zijn greep hield – een vrouwelijke medewerker beschuldigde Horner van grensoverschrijdend gedrag, al werd hij later vrijgesproken.

Na de afgelopen GP van Groot-Brittannië – waar het team dankzij Verstappens vijfde plaats slechts tien WK-punten vergaarde – vond een vergadering plaats tussen aandeelhouders Mark Mateschitz, Chalerm Yoovidhya en sportief directeur Oliver Mintzlaff. Zij besloten hard in te grijpen en stelden Horner per direct op non-actief.

Red Bull nam woensdag na twintig jaar afscheid van teambaas Christian Horner (Red Bull Content Pool)

Adrian Newey

Net toen Max Verstappen een dominante start had gemaakt aan het seizoen 2024, kondigde technisch directeur Adrian Newey vóór de GP van Miami aan dat hij het team zou verlaten. In zijn lange Formule 1-carrière heeft de gevierde ontwerper talloze kampioenschappen gewonnen, de laatste jaren voornamelijk met Red Bull. Hij voegde in 2006 zich bij het team, waar hij in een mum van tijd kampioenschapswaardige ontwerpen afleverde. In handen van Sebastian Vettel bezorgden zijn auto’s het team vier constructeurstitels en vier wereldtitels bij de coureurs.

Met de komst van Max Verstappen en de Honda-motoren volgden in de afgelopen jaren nieuwe successen. Met de RB19 ontwierp Newey feitelijk de meest competitieve Formule 1-bolide ooit; Red Bull won in 2023 liefst 21 van de 22 Grands Prix. Maar ondanks al dat succes leek Newey gedesillusioneerd door de drukte van de sport. Naar eigen zeggen wenste hij ‘een stap terug te doen’. Na een paar maanden pensioen begon het toch weer te kriebelen, en verlangde hij opnieuw naar de uitdaging en competitiviteit van de Formule 1. Drie maanden na zijn vertrek bij Red Bull kondigde hij zijn rentree aan bij Aston Martin.

Jonathan Wheatley

In augustus 2024, drie maanden nadat Adrian Newey zijn vertrek bij Red Bull had aangekondigd, volgde sportief directeur Jonathan Wheatley zijn voorbeeld. Eind vorig jaar nam hij afscheid van het team om dit jaar zijn debuut te maken als teambaas van Sauber. Ook hij had zich al vroeg bij Red Bull gevoegd als teammanager en groeide later uit tot een van de sleutelfiguren achter het succes van de renstal. Maar de uitdaging bij het nieuwe fabrieksteam van Audi lonkte. De Duitse autofabrikant kondigde in augustus 2022 aan deel te willen nemen aan de Formule 1, door het huidige Sauber-team over te nemen. Aangezien Wheatley bij Red Bull niet verder kon doorgroeien, koos hij voor een nieuwe werkgever.

Jonathan Wheatley – sinds dit jaar in de Sauber-kleuren – viert de eerste podiumplaats van Nico Hülkenberg (Getty Images)

Will Courtenay

Kort na de GP van Singapore in 2024 kondigde Red Bull aan dat hoofdstrateeg Will Courtenay het team zou verlaten om aan de slag te gaan bij McLaren, waar hij de rol van sportief directeur op zich zal nemen. Courtenay is een bekend gezicht in Milton Keynes; hij begon in 2005 bij het worstelende Jaguar-team en bleef aan na de overname door Red Bull. In de jaren daarna werkte hij zich op van strategie-ingenieur tot senior analist, om in 2010 door te stromen naar de top van de strategische afdeling.

Hoewel zijn overstap naar McLaren al is bevestigd, moet Courtenay waarschijnlijk nog even geduld hebben voordat hij daadwerkelijk in Woking aan de slag kan. Red Bull liet weten dat hij ‘tot medio 2026 deel zal blijven uitmaken van ons team’. Het is mogelijk dat hij eerst een periode van gardening leave moet doorlopen, wat zou betekenen dat zijn werkzaamheden bij McLaren pas in 2027 van start gaan.

Rob Marshall

Tot slot mist Red Bull ook voormalig topingenieur Rob Marshall, die in 2024 eveneens de overstap naar McLaren maakte. Marshall werkte zeventien jaar voor de Oostenrijkse renstal en had daarmee ook een belangrijk aandeel in de eerdere successen met Sebastian Vettel. De huidige opmars van McLaren wordt deels toegeschreven aan zijn ontwerpen. Zo zou de vondst waarmee de papaja’s hun banden beter weten te koelen – volgens kenners hét grote voordeel van de MCL39 – een uitvinding van Marshall zijn geweest.

Rob Marshall stond tijdens de openingsrace in Melbourne nog op het podium namens McLaren (Red Bull Content Pool)

