Jack Doohan reed vorig jaar zes Grands Prix voor het team van Alpine, alvorens hij prompt werd vervangen door Franco Colapinto. Na een reeks teleurstellende resultaten werd de Australiër teruggezet op de reservebank. Volgens zijn vader en motorsportvedette Mick Doohan lag het echter al veel eerder vast dat zijn zoon vervangen zou worden door de Argentijn, die in 2025 op de valreep een contract kreeg bij de Franse renstal.

Terug naar 2024. Vaste Alpine-coureur Esteban Ocon werd na de voorlaatste race al op straat gezet. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi kreeg Pierre Gasly voor het eerst gezelschap van test- en reservecoureur Jack Doohan, die zijn langverwachte debuut maakte voor de Fransen. Voor 2025 had het team de jonge Australiër al een racezitje beloofd. In januari van dat jaar wist Alpine echter ook Williams-talent Franco Colapinto te strikken. Laatstgenoemde had grote indruk gemaakt tijdens zijn bliksemdebuut voor de Britten en kreeg een reserverol binnen Alpine.

Uiteindelijk duurde het zes Grands Prix voordat er een rijderswissel kwam; na Miami maakte Colapinto zijn Alpine-debuut ten koste van Jack Doohan. Volgens Mick Doohan stond echter al vanaf het begin vast dat de Argentijn het stoeltje zou overnemen. “Ik kan er eigenlijk geen commentaar op geven”, aldus Doohan senior in gesprek met het Spaanse Marca. “Maar ik vind het wel oneerlijk. Het was vanaf het begin al zo. Ze hebben een coureur vervangen voordat het seizoen überhaupt begon.”

Doohan mikt op rentree

“Mijn zoon had een langlopend contract; hij was de eerste juniorcoureur van Alpine die bij het team kwam”, voegde hij eraan toe. “Maar het was duidelijk, om redenen die ik niet kan noemen, dat er een andere koers werd ingeslagen.” Over de veerkracht van zijn zoon: “Kijk, Jack is een sterke jongeman en hij racet op dit moment in Barcelona in een raceauto. Hij is nu reservecoureur bij Haas en probeert een vast stoeltje te bemachtigen, misschien bij een team dat meer waarde hecht aan contracten”, sneerde hij richting Alpine.

LEES OOK: Piastri geeft verdere uitleg over situatie Mark Webber: ‘Natuurlijke ontwikkeling’

Bij het worstelende Alpine slaagden noch Jack Doohan noch Franco Colapinto erin WK-punten te scoren. Beiden zorgden wel voor meerdere kostbare crashes. Volgens de Australiër was zijn F1-debuut een van de zwaarste periodes van zijn leven. In de Netflix-docuserie Drive to Survive onthulde hij dat hij meermaals werd bedreigd vanwege de tegenvallende resultaten. “Mensen zeiden dat ze me zouden vermoorden als ik niet uit de auto stap”, deelde hij openhartig.

Lees hier alles over GP Miami

