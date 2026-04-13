Oscar Piastri heeft verdere tekst en uitleg gegeven over de huidige situatie omtrent manager Mark Webber. Geruchten over een breuk tussen de voormalig Formule 1-coureur en Piastri’s team McLaren deden de ronde, toen bekend werd dat Webber voor 2026 een stapje terug zou doen. Volgens Piastri is daar niets van waar, en is de nieuwe rol van zijn landgenoot bij zijn carrière onderdeel van ‘een natuurlijke ontwikkeling’.

Oscar Piastri wordt al sinds voor zijn Formule 1-debuut bijgestaan door zijn landgenoot en manager Mark Webber. De voormalig Formule 1-coureur speelde een sleutelrol bij onder meer het controversiële vertrek van Piastri bij Alpine in 2022, en zijn aantrede bij McLaren. Webber was ook tijdens de eerste titelstrijd van Piastri in 2025 vaak aan zijn zijde, maar nam een stap terug voorafgaand aan het huidige seizoen.

Geruchten over spanningen tussen Webber en McLaren deden de ronde, maar tegenover de media in Bahrein weersprak Piastri de speculaties al. In gesprek met Fox Sports legt Piastri de huidige situatie omtrent Webber verder uit. De Australiër bevestigt nogmaals dat de oud-Formule 1-coureur nog zeker betrokken is bij zijn carrière, maar dat hij door zijn opgedane ervaring nu meer op eigen benen wil staan.

‘Natuurlijke ontwikkeling’

“Ik doe steeds meer ervaring op in mijn eigen carrière, en het komt ook doordat ik gewoon meer ervaring heb, waardoor ik sommige van deze beslissingen zelf kan nemen en sommige van deze vragen zelf kan stellen”, voegt de McLaren-coureur toe. “Vooral de eerste paar jaar waren er veel vragen die niet eens bij me opgekomen waren, maar die Mark stelde alsof ze voor mij en het team vanzelfsprekend waren. Ik denk dat sommige van die vragen nu veel natuurlijker bij me opkomen. Het is eigenlijk gewoon een natuurlijke ontwikkeling.”

