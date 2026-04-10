McLaren gaat zich in de toekomst versterken met Gianpiero Lambiase, de huidige race-ingenieur van Max Verstappen. Dat maakte het team donderdag bekend. Lambiase neemt eind 2027 afscheid van Red Bull en maakt daarna de overstap naar het team uit Woking. McLaren-CEO Zak Brown is verheugd dat de topingenieur zich bij de papaja’s voegt. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Lambiase een ‘fantastisch’ team zal vormen met de huidige teambaas, Andrea Stella.

“Ik ben blij te kunnen delen dat Gianpiero Lambiase zich bij McLaren voegt als Chief Racing Officer“, schreef Zak Brown deze week op sociale media. “Hij zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella wanneer zijn contract eind 2027 afloopt. Hij komt terecht in een fantastisch team onder leiding van Andrea, en ik ben enthousiast over wat we samen kunnen bereiken.” Lambiase is het zoveelste Red Bull-kopstuk dat kiest voor een overstap naar McLaren. Ingenieur Rob Marshall en hoofdstrateeg Will Courtenay gingen hem al voor.

De taken van Chief Racing Officer werden tot nu toe vervuld door Stella zelf. Met de komst van Lambiase, die naar verluidt een monstercontract heeft gekregen, zou de Italiaan zich meer kunnen richten op zijn belangrijkste verantwoordelijkheden. Ingewijden linken Stella echter ook aan Ferrari, het team waar hij tussen 2000 en 2014 al werkzaam was. Lambiase zou in dat geval de rol van teambaas binnen McLaren kunnen gaan vervullen. Opvallend is dan ook dat Zak Brown in zijn reactie benadrukt dat de ingenieur van Verstappen in de eerste plaats onder Stella komt te werken.

