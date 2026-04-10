Gianpiero Lambiase, de race-ingenieur en rechterhand van Max Verstappen bij Red Bull, vertrekt per 2028 naar McLaren. Dat bevestigden beide teams op donderdag. Lambiase is daarmee het zoveelste Red Bull-kopstuk dat het team verlaat. Eind vorig jaar koos topadviseur Helmut Marko al voor zijn langverwachte pensioen. Toch houdt de 82-jarige Oostenrijker het team nog altijd nauwlettend in de gaten. Het toekomstige vertrek van Lambiase noemt hij ‘een groot verlies’.

Deze week werd bekend dat Helmut Marko ambassadeur wordt van de Red Bull Ring, het decor van de Oostenrijkse GP in Stiermarken. Daar werd hij uiteraard gevraagd naar het nieuws rond Gianpiero Lambiase. Red Bull verliest niet alleen de race-ingenieur van stercoureur Max Verstappen, maar ook zijn head of racing. “Dat is wel een groot verlies”, aldus Marko in gesprek met ORF. “Die twee waren als een oud echtpaar”, doelde hij op Verstappen en Lambiase. “Ze hadden ook hun discussies en meningsverschillen.”

Gevreesd duo

Er zijn weinig duo’s zo geroemd als de Nederlander en de Brits-Italiaanse ingenieur. Derhalve deed de bekendmaking dat Lambiase eind 2027 vertrekt de discussie rond de toekomst van Verstappen opnieuw oplaaien. Oude interviews, waarin de Red Bull-coureur verklaart dat hij alleen Formule 1 wil rijden met Lambiase aan zijn zijde, gingen dan ook razendsnel viraal.

Ook Helmut Marko is zich ervan bewust dat ‘GP’ een sleutelrol speelt binnen de Red Bull-machine. “Hij was altijd een zeer belangrijke factor in de ontwikkeling en afstelling van de auto”, legde de Oostenrijker uit. “Daarbij ging hij ook zijn eigen weg en koos hij niet altijd dezelfde richting als de rest van het technische team.” Toch heeft Marko er vertrouwen in dat Red Bull deze nieuwe klap kan opvangen. “Ons team is breed opgezet”, verzekerde hij tot slot.

