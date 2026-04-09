Met de aankondiging dat Gianpiero Lambiase na 2027 Red Bull gaat verlaten, komt er een einde aan een van de langste en succesvolste samenwerkingen tussen een coureur en zijn race-engineer. Lambiase werkt als sinds Max Verstappens debuut bij Red Bull met hem samen, en was er zo bij tijdens alle vier de wereldtitels voor de Nederlander. Maar welk duo werkte nog net wat langer samen dan de Nederlandse coureur en de Brits-Italiaanse ingenieur?

Hoewel veel samenwerkingen tussen coureurs en race-engineers gemiddeld niet langer duren dan vijf jaar, zijn er uitzonderingen. We zetten de vier van de langstzittende duo’s in de moderne Formule 1 voor je op een rijtje.

Lewis Hamilton en Peter ‘Bono’ Bonnington

Niet alleen was de samenwerking tussen Lewis Hamilton en engineer Peter ‘Bono’ Bonnington de langstdurende in de moderne Formule 1, maar ook de succesvolste. In 2013 begon Hamilton aan zijn eerste seizoen bij Mercedes, en tegelijkertijd zijn samenwerking met Bonnington. De Brit won zes wereldtitels en 84 Grands Prix bij de Zilverpijlen met ‘Bono’ aan de pitmuur. In 2023 kondigde Hamilton aan naar Ferrari te vertrekken, terwijl Bonnington bij Mercedes bleef. Tegenwoordig werkt de Britse ingenieur samen met Hamiltons opvolger bij de Zilverpijlen: Andrea Kimi Antonelli. Hamilton werkte bij Ferrari in zijn debuutseizoen samen met ingenieur Riccardo Adami, maar dat verliep niet altijd even soepel.

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase

Al vanaf het debuut van Max Verstappen bij Red Bull in 2016 was Gianpiero Lambiase de vaste waarde voor de Nederlander aan de pitmuur. De Brits-Italiaanse ingenieur was er zo al bij tijdens de allereerste Grand Prix-zege van Verstappen tijdens de GP Spanje 2016, en was verantwoordelijk voor de inmiddels welbekende schreeuw over de boordradio toen de coureur in 2021 voor het eerst wereldkampioen werd. In totaal won Verstappen vier wereldtitels en 71 Grands Prix met Lambiase aan de pitmuur.

Felipe Massa en Rob Smedley

Van 2006 tot en met 2013 werkten Felipe Massa en ingenieur Rob Smedley samen bij Ferrari. Het duo was samen goed voor elf zeges voor Massa, en bijna de wereldtitel. Tot de laatste ronde lag de Braziliaanse coureur in 2008 tijdens de GP Brazilië nog op titelkoers. Massa komt al schreeuwend als eerste over de finishlijn, totdat zijn engineer Smedley zegt: ‘Rustig, ik moet even checken waar Hamilton zit’. De latere zevenvoudig wereldkampioen haalde in de voorlaatste bocht Timo Glock in, en eindigde als de allesbepalende Grand Prix als vijfde. Het was genoeg voor de eerste wereldtitel van Hamilton. In de jaren daarna wint Massa geen Grand Prix meer, en komt de samenwerking met Smedley in 2013 tot een einde.

Lando Norris en Will Joseph

Net als Verstappen en Lambiase duurt de samenwerking tussen Lando Norris en zijn race-engineer Will Joseph tot op de dag van vandaag voort. De twee startten met hun samenwerking toen Norris in 2019 zijn debuut bij McLaren maakte. Joseph zat dus ook aan de pitmuur toen de Brit tijdens de GP Miami 2024 zijn eerste zege pakte en afrekenden met de bijnaam ‘Lando No Wins’, en toen hij afgelopen GP Abu Dhabi zijn allereerste wereldtitel pakte.

