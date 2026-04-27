Nelson Piquet Jr. noemt zijn samenwerking met Flavio Briatore als manager de “grootste fout” uit zijn Formule 1-carrière die hij en zijn familie konden maken. Volgens de Braziliaan ontbrak het hem in die periode aan iemand die echt zijn belangen vooropstelde. “We hadden iemand hebben die ons adviseerde en mij beschermde”, aldus Piquet Jr.

Nelson Piquet Jr. werd halverwege het seizoen van 2009 aan de kant gezet door Renault, dat destijds onder leiding stond van Flavio Briatore. Terugkijkend op die periode stelde hij dat hij een vertrouwenspersoon miste binnen het management. De Italiaan had meerdere coureurs onder zijn hoede, waaronder ook Fernando Alonso. “De grootste fout voor mij was Flavio als manager én mentor te nemen. Dat was onze fout, die van mij en mijn ouders: we hadden niemand die we echt konden vertrouwen”, vertelde Piquet Jr. aan SoyMotor.com.

‘Slechts een nummer’

De voormalig Formule 1-coureur benadrukte dat hij behoefte had aan persoonlijke begeleiding, maar dat die ontbrak. “Hij had zes, zeven of achter coureurs. Ik was slechts een nummer in het geheel. Hij deed met de puzzel wat nodig was om er zelf het meeste aan te verdienen”, aldus Piquet Jr.

Die ervaring van Piquet Jr. is ook terug te zien in de huidige Formule 1, waar Briatore opnieuw invloed heeft. Zo werd de Italiaan in verband gebracht met Franco Colapinto, hoewel die officieel wordt vertegenwoordigd door Bullet Sports Management. Eerder begeleidde Briatore ook Jack Doohan, maar die samenwerking eindigde toen de Australiër eind 2025 vertrok naar Haas. Volgens Piquet Jr. is het voor jonge coureurs cruciaal om de juiste mensen om zich heen te hebben. “Als Franco de juiste begeleiding heeft, moeten zij zijn belangen beschermen. Dat is het belangrijkste. Als je bij een groot management zit met veel coureurs, ben je niet de prioriteit. Je hebt iemand nodig die echt voor je opkomt”, besloot de Braziliaan.

