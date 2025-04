Yuki Tsunoda maakte tijdens de tweede vrije training op het Jeddah Corniche Circuit zijn eerste grote klapper als Red Bull-coureur. De Japanner ging in de slotfase van de sessie de muur in. Zonde, vindt Tsunoda, want de snelheid zag er voor die tijd wel goed uit.

Yuki Tsunoda begon de vrijdag op het Jeddah Corniche Circuit nog goed, en eindigde tijdens de eerste vrije training op nog geen honderdste achter teamgenoot Max Verstappen. De volgende vrije training kwam echter met een domper voor de Japanner ten einde. Tsunoda raakte in de laatste minuten van de training met zijn linker voorwiel de muur, en reed vervolgens rechtdoor de barrières in. De voorvleugel vloog van de RB21 af.

LEES OOK: Tsunoda zegt alleen nog ervaring in de RB21 te missen: ‘Dan kan ik Max verslaan’

“Ik stuurde te scherp in. Hierdoor raakte ik de muur aan de binnenkant van mijn wiel”, blikt Tsunoda terug, tegenover F1TV. “Ik had vervolgens schade en geen controle over de auto. Ik wil me graag verontschuldigen aan het team.” Toch zag de Red Bull-coureur nog één klein lichtpuntje aan de tweede oefensessie. “De snelheid zag er wel goed uit, dus wel zonde.”

(Tekst gaat verder onder X-bericht)

Zelfvertrouwen

Of de crash tijdens het verdere weekend nog invloed heeft op de Japanner, daar maakt Tsunoda zelf zich niet echt druk om. De Japanner voelt zich namelijk steeds meer vertrouwd met de RB21. “Ik voelde behoorlijk wat zelfvertrouwen”, vervolgt de Red Bull-coureur. “Mijn laatste ronde op de zachte band was niet ideaal, betreffende het opwarmen van de band. Maar tot nu toe gaat het wel best goed. Het gevoel was ook goed. Er zit nog wel meer in, maar de korte run was wel prima.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.