Waar Red Bull de GP van Oostenrijk het liefst zo snel mogelijk wil vergeten, deed neventeam Racing Bulls, in de persoon van Liam Lawson, wél goede zaken. De Nieuw-Zeelander kwam na een sterk weekend als zesde over de finish – het beste resultaat in zijn nog jonge Formule 1-carrière. Na een teleurstellende seizoensstart bij Red Bull en enkele kleurloze races bij het zusterteam, voelt Lawson dat zijn harde werk eindelijk wordt beloond.

Met een gedurfde éénstopstrategie vocht Lawson zich in Spielberg naar de zesde plaats. Een bemoedigend resultaat, dat bovendien op een belangrijk moment komt. “Het is natuurlijk fijn om een mooie prestatie neer te zetten”, reageerde hij enthousiast. “We zijn allemaal gefocust en besteden veel tijd aan het hebben van de juiste mindset. En natuurlijk wist ik al het hele jaar dat ik eigenlijk nog geen goed resultaat had behaald, dus het is extra fijn dat het nu wél lukt.”

Red Bull-exit

Lawson geeft toe dat het uitblijven van prestaties aan hem knaagde. “Soms heb je alle vertrouwen en snelheid van de wereld, maar slaat het niet aan – en zo voelde dit jaar ook”, zei hij openhartig. “Dus om eindelijk een mooi resultaat te boeken is geweldig, maar tegelijkertijd moeten we dit nu volhouden.” Het was pas zijn tweede puntenfinish van het seizoen, nadat hij eerder als achtste eindigde in Monaco. In Oostenrijk begon Lawson sterk met een indrukwekkende kwalificatie. In de openingsronde viel hij kort terug naar P9 door de chaos na de botsing tussen Max Verstappen en Kimi Antonelli, maar hij herstelde zich knap en finishte hoger dan zijn collega’s van zowel Racing Bulls als Red Bull.

En dat terwijl zijn seizoen tot nu toe verre van vlekkeloos verliep. Na slechts twee races werd Lawson eerder dit jaar door Red Bull aan de kant geschoven. Zijn rentree bij Racing Bulls – in de meer voorspelbare VCARB02 – bracht aanvankelijk weinig verbetering; meerdere keren moest hij zijn meerdere erkennen in zijn nieuwe teamgenoot, rookie Isack Hadjar.

Realistisch blijven

Op de Red Bull Ring viel echter alles op zijn plek. “We hebben dit weekend wat veranderingen doorgevoerd, en die hebben echt heel goed uitgepakt”, onthulde Lawson. “We hebben de auto echt tot het uiterste gedreven – vooral aan mijn kant van de garage. Het team heeft de afstelling echt naar mijn zin weten te maken.”

Toch blijft Lawson realistisch. “Het was een goed weekend – maar we moeten hiermee doorgaan”, besloot hij. “We hadden in Canada, Barcelona en Monaco ook al de snelheid, maar toen lukte het niet om dat te vertalen naar goede punten. Maar ja, dat is hoe het soms gaat in de Formule 1. Soms is de snelheid er, en alles wat daarbij komt kijken, maar er zijn zó veel variabelen in deze sport – en die werkten dit weekend eindelijk eens in ons voordeel.” Saillant detail: Liam Lawson staat nu boven Yuki Tsunoda in het rijdersklassement.

