Na de GP van Oostenrijk kon Red Bull-teambaas Christian Horner weinig positiefs melden over het raceweekend van zijn coureurs. Max Verstappen viel al vroeg in de race uit na een botsing met Andrea Kimi Antonelli. Yuki Tsunoda kende op zijn beurt een teleurstellende kwalificatie en reed vervolgens een dramatische race. Terwijl de titelkansen voor Red Bull al minimaal zijn, begint Horner ook te twijfelen aan een vijfde wereldkampioenschap voor Verstappen.

“Het was een verschrikkelijke race voor ons”, begon Horner tegenover Viaplay. “Max (Verstappen, red.) had natuurlijk ontzettend veel pech. Hij deed niets verkeerd, had een goede start, maar werd gewoon van de baan gereden in de derde bocht.” Verstappen werd geraakt door Mercedes-rookie Kimi Antonelli en moest zijn race noodgedwongen staken. Het betekende een puntloze finish voor de Nederlander, die zijn rivalen van McLaren verder zag uitlopen in het wereldkampioenschap.

Horner baalde zichtbaar: “Het is echt zonde, want ik denk dat we best hadden kunnen vechten met de Ferrari’s. McLaren was waarschijnlijk een brug te ver, maar we hadden er zeker bij kunnen zitten.” Over de titelkansen van Verstappen is Horner allesbehalve zeker. “Het is nu onrealistisch, maar we geven nooit op”, verklaarde hij strijdvaardig. Oscar Piastri en Lando Norris hebben een voorsprong opgebouwd van respectievelijk 61 en 46 punten.

Lawson scoort boven Tsunoda

Ook Yuki Tsunoda kon de eer van Red Bull niet hooghouden op het eigen circuit in Spielberg. De Japanner kwam als zestiende en tevens laatste over de finish. Tijdens de race kreeg hij bovendien een tijdstraf van tien seconden. “Het was absoluut geen geweldige race voor Yuki (Tsunoda, red.)”, verzuchtte Horner. “Hij beschadigde zijn voorvleugel en kreeg ook nog eens een tijdstraf van tien seconden. Helaas was dit een weekend om snel te vergeten.”

Toch ziet de teambaas nog lichtpuntjes bij de Japanner. “Hij heeft genoeg ervaring – we blijven gewoon samenwerken en gaan opnieuw verschillende afstellingen proberen”, aldus Horner. “Hij heeft nog steeds het zelfvertrouwen en begon het weekend bovendien sterk. Vrijdag zag het er goed uit en ook op zaterdagochtend zat hij er goed bij. Maar als je je vervolgens slecht kwalificeert in een veld dat zó dicht bij elkaar zit, wordt het gewoon ontzettend lastig.” Horner eindigde met een compliment: “Tegelijkertijd wil ik Racing Bulls feliciteren, en Liam Lawson in het bijzonder. Hij reed een geweldige race”, besloot hij met een pijnlijke grijns. De Nieuw-Zeelander eindigde als zesde – pijnlijk, gezien het feit dat hij in het begin van het seizoen nog voor Red Bull reed. Lawson staat nu boven Tsunoda in het rijdersklassement.

