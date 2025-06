Yuki Tsunoda is de enige coureur in Oostenrijk die door racewinnaar Lando Norris op twee rondes is gezet. De Japanner kwam tijdens de kwalificatie al niet verder dan Q1 en eindigde een etmaal later de race als laatste van de nog overgebleven coureurs. Het was al met al wederom een teleurstellend raceweekend voor de Red Bull-coureur, die ondertussen ook ten einde raad is. ‘Ik weet niet zo goed meer wat ik nu fout doe’, verzucht een zichtbaar aangeslagen Tsunoda.

Terwijl de race van zijn teamgenoot Max Verstappen er in de openingsronde al op zat, dankzij de aanvaring van Andrea Kimi Antonelli, kon Yuki Tsunoda wel over de finishlijn rijden. Voor het resultaat maakte het echter niet uit, want de Japanner kwam als zestiende, de laatste plek, over de eindstreep. Dit kwam mede een incident met Franco Colapinto eerder in de race. Tsunoda probeerde aan de Argentijn voorbij te komen, maar remde te laat en raakte toen de bolide van de Alpine-coureur. De Red Bull-coureur kreeg een tien seconden-tijdstraf voor het incident.

“De inhaalactie op Franco was ook onnodig”, geeft een zichtbaar aangeslagen Tsunoda na de race toe tegenover F1TV. “Dat was een slechte actie van mij. Maar verder was het tempo ook behoorlijk slecht. Ik weet niet zo goed meer wat ik nu fout doe. Het is om eerlijk te zijn zo moeilijk om erachter te komen wat ik nu verkeerd doe.” Tsunoda’s zestiende plaats gecombineerd met de uitvalbeurt van teamgenoot Verstappen betekent dat Red Bull hun thuisrace met nul gepakte WK-punten verlaat.

De Japanse coureur lijkt zelfs de hoop al te hebben opgegeven dat zijn reeks aan tegenvallende Grands Prix in Silverstone wel ten einde komt. “We zullen nog meer onderzoeken”, vervolgt Tsunoda. “Ik moet iets nieuws uitproberen. Misschien een ander rijstijl, misschien kan ik leren van wat Max anders doet dan ik. Ik zal mijn best doen, en zal blijven verbeteren.”

