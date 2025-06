Een GP van Oostenrijk om snel te vergeten voor Max Verstappen. Voor de ogen van zijn eigen Orange Army beleefde de Nederlander een dramatische zondag. In de eerste ronde botste Andrea Kimi Antonelli ongelukkig op zijn Red Bull; het betekende Max’ eerste uitvalbeurt sinds de GP van Australië in 2024. Na afloop toonde Verstappen zich opvallend rustig. Volgens hem was het incident met Antonelli ‘gewoon’ het gevolg van een ongelukkige fout.

“De start was goed”, verzekerde Verstappen tegenover de media in Spielberg. “Dat was op zich al een verbetering ten opzichte van de laatste twee à drie races – toen was ik echt niet tevreden over hoe ik wegkwam. Maar ja, daarna was de race natuurlijk al voorbij in bocht drie”, doelde hij op het incident met Antonelli. “Op dat moment wist ik nog niet precies wat de schade was, maar al snel bleek het behoorlijk ernstig te zijn; de auto sloeg vanzelf af. Dat is gewoon pech, zeker als je naar het hele weekend kijkt.” Door een slechte getimede gele vlag noteerde Verstappen tijdens de kwalificatie slechts de zevende tijd. “Qua tempo waren we sowieso al niet tevreden”, lichtte hij toe. “Hopelijk gaat het volgende week beter.”

‘Antonelli is nog steeds een groot talent’

Verstappen en Antonelli verlieten samen de baan, verdiept in gesprek, zo lieten de camerabeelden zien. “Ik vroeg gewoon wat er was gebeurd – ik zag dat hij ook gestrand was met een kapot wiel”, verklaarde de Red Bull-coureur. “Toen ik later de beelden terugkeek, zag ik dat hij gewoon een foutje maakte. Dat kan de beste overkomen. Kimi (Antonelli, red.) is nog steeds een groot talent”, nam Verstappen het op voor de jonge Mercedes-coureur.

Het incident kostte Verstappen niet alleen zijn race, maar ook waardevolle WK-punten. Titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri, die opnieuw een één-tweetje noteerden voor McLaren, vergrootten hun voorsprong met respectievelijk 46 en 61 punten. Toch leek dat Verstappen weinig te deren, zo legde hij uit. “Daar ben ik totaal niet mee bezig”, besloot hij resoluut. “Ik bekijk het gewoon per race. Ik wil meer leren over de auto en kijken hoe we meer performance kunnen vinden. Daarna zie ik wel hoe het loopt.” Kunnen we volgende week, tijdens de GP van Groot-Brittannië, al een ommekeer verwachten? “McLaren gaan we echt niet kunnen pakken”, verzekerde de Nederlander stellig.

De botsing tussen Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli tijdens de GP van Oostenrijk (Getty Images)

