Lando Norris won zondag de GP van Oostenrijk, maar de uitvalbeurt van Max Verstappen was wellicht hét gesprek van de dag. Na 31 opeenvolgende races in de punten moest de Nederlander na één ronde de handdoek in de ring gooien in Spielberg. Een botsing met Andrea Kimi Antonelli maakte abrupt een einde aan zijn race. Daardoor verliest hij flink wat terrein in de WK-stand. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris profiteerden uiteraard van het uitvallen van hun titelrivaal.

Met zijn derde overwinning van het seizoen doet Norris uitstekende zaken in het kampioenschap. Hij loopt zeven punten in op zijn teamgenoot, waarmee het verschil tussen beiden nu 15 punten bedraagt. Yuki Tsunoda, die de eer van Red Bull moest verdedigen op de thuisbaan van de renstal, kwam niet verder dan een zestiende plaats. Daarmee kwam een indrukwekkende reeks van 77 opeenvolgende puntenfinishes voor Red Bull tot een einde. Onderaan in het klassement boekte Sauber-rookie Gabriel Bortoleto een mooie mijlpaal. Dankzij zijn achtste plaats scoorde hij zijn eerste punten in de Formule 1.

WK-stand na de GP van Oostenrijk:

Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 216 2 Lando Norris McLaren 201 3 Max Verstappen Red Bul 155 4 George Russell Mercedes 146 5 Charles Leclerc Ferrari 119 6 Lewis Hamilton Ferrari 91 7 Kimi Antonelli Mercedes 63 8 Alexander Albon Williams 42 9 Esteban Ocon Haas 23 10 Nico Hülkenberg Sauber 22 11 Isack Hadjar Racing Bulls 21 12 Lance Stroll Aston Martin 14 13 Fernando Alonso Aston Martin 14 14 Carlos Sainz Williams 13 15 Liam Lawson Red Bull/Racing Bulls 12 16 Pierre Gasly Alpine 11 17 Yuki Tsunoda Racing Bulls/Red Bull 10 18 Oliver Bearman Haas 6 19 Gabriel Bortoleto Sauber 4 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

