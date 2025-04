Yuki Tsunoda heeft steeds meer vertrouwen in zijn rijvaardigheden in de RB21. De Japanner staat aan de vooravond van zijn derde raceweekend als Red Bull-coureur, maar durft nu al een gewaagde en zelfverzekerde uitspraak te doen. Volgens Tsunoda heeft hij alleen nog meer ervaring in de Red Bull-bolide nodig, voordat hij de strijd kan aangaan met teamgenoot Max Verstappen.

Yuki Tsunoda begint in Saoedi-Arabië aan zijn derde Grand Prix-weekend in de RB21. In Bahrein pakte de Japanner de eerste punten voor zijn nieuwe team. “Ik ben erg blij met mijn niveau aan zelfvertrouwen, gezien dat ik nog maar twee races (bij Red Bull, red.) heb gehad”, steekt Tsunoda van wal in Saoedi-Arabië. “Maar ik ben nog steeds bezig met het begrijpen van hoe de auto werkt.”

Hoewel Tsunoda op de korte termijn nog niet al te veel van zichzelf verwacht, heeft hij voor de langere termijn als Red Bull-coureur wel ambitieuze plannen. “Ik weet dat ik Max (Verstappen, red.) nu niet kan verslaan, dus ik probeer nu vooral een goede basis te leggen. Het komt allemaal aan op ervaring.”

De Japanner, die vier seizoenen bij Red Bulls zusterteam heeft gereden, denkt dat het laatste op dit moment het grootste verschil is tussen de viervoudig wereldkampioen en hemzelf. “Max begrijpt de auto erg goed. Ik begrijp nog niet precies hoe de auto aanvoelt op elk circuit. Ik moet gewoon de tijd nemen om dat te begrijpen. Wanneer me dat lukt, kan ik Max waarschijnlijk verslaan.”

Vertrouwen

Voor nu geeft Tsunoda eerlijk toe dat hij zich nog niet helemaal ‘relaxt’ voelt in de RB21. “Ik heb nog niet volledige de controle erover”, is de coureur eerlijk. “Ik weet hoe Max zijn zelfvertrouwen opbouwt door de week heen, heel anders dan dat ik dat doe. Hij voelt meer aan dan ik in de auto, en hij heeft er zoveel vertrouwen in.”

