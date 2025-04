Te midden van alle vraagtekens over de competitiviteit van Red Bull wordt er weer volop gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Na een bijzonder teleurstellend weekend in Bahrein lijkt het steeds moeilijker te worden voor de Nederlander om zijn titel te verdedigen. De vraag is of hij daadwerkelijk op zoek gaat naar een nieuwe werkgever voor de aankomende seizoenen. In aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië wil hij alle geruchten relativeren.

“Hopelijk gaat het hier wat beter dan in Bahrein”, aldus Verstappen tijdens de officiële FIA-persconferentie in Djedda. ‘Meer snelle bochten en beter asfalt’ zouden Red Bull moeten helpen om een beetje in de buurt te komen van kampioenschapsleider McLaren. “Hopelijk zit het dit weekend een beetje tussen Japan en Bahrein in.” Waar Verstappen op Suzuka als eerste over de streep kwam, moest hij in Sakhir genoegen nemen met een matige zesde plaats. De regerend wereldkampioen is inmiddels teruggezakt naar de derde plaats in het kampioenschap.

Na de GP van Bahrein liet Red Bull-topadviseur Helmut Marko weten dat hij vreest dat Verstappen het team zal verlaten. “Geen idee”, reageerde de 27-jarige coureur toen hem werd gevraagd naar dit commentaar. “Ik blijf gewoon werken en wil de auto blijven verbeteren. Bahrein was teleurstellend voor ons allemaal, maar ik ben vastberaden om de auto beter te laten presteren. We worstelen nog steeds met de balans. Ik heb geen idee in hoeverre we dat hier kunnen verbeteren, maar hopelijk gedijen we iets beter op deze baan.”

‘Verstappen zeker welkom bij Aston Martin’

Sky Sports-commentator David Croft vroeg Verstappen nog eens naar een mogelijke Red Bull-exit. De Nederlander wuifde verdere speculaties snel weg. “Focus jij je maar op het commentaar geven, dan focus ik me wel op het rijden”, reageerde hij met een knipoog. “Iedereen heeft het erover, behalve ik. Ik ben gewoon bezig met ons pakket. Ik ben tevreden bij Red Bull, maar ik ben niet tevreden over de auto. Dat geldt ongetwijfeld voor meer coureurs. We moeten gewoon doorzetten.”

Tot slot werd Fernando Alonso, die in dezelfde persconferentie aanwezig was, ook nog eens gevraagd naar de geruchten rondom Verstappens mogelijke vertrek. De Limburger werd immers al gelinkt aan Aston Martin. Zou de Spanjaard hem verwelkomen in Silverstone? “Jazeker, maar de kans is erg klein dat dat gaat gebeuren”, grijnsde hij.

