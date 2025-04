Te midden van alle vraagtekens over de competitiviteit van Red Bull wordt er weer volop gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Waar hij vorig jaar op eigen kracht een nieuwe titel kon winnen, lijkt dat met de RB21 haast een onmogelijke opgave. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya waarschuwt dat Verstappen mogelijk eerder een transfer had moeten maken – nu levert hij waarschijnlijk in op zijn salaris.

Het blijft natuurlijk de vraag of Verstappen daadwerkelijk op zoek is naar een nieuwe werkgever. Teams als Mercedes en Aston Martin staan waarschijnlijk in de rij om hem te contracteren, al zegt de viervoudig wereldkampioen voorlopig ‘gewoon’ gefocust te zijn op het verbeteren van zijn huidige bolide. Als Verstappen in de nabije toekomst toch een transfer maakt, voorspelt Montoya dat hij niet langer dezelfde sterke onderhandelingspositie als vorig jaar heeft. De afnemende competitiviteit van Red Bull zorgt ervoor dat de voorwaarden veranderen.

“Als ik Verstappen was, zou ik me zorgen maken”, aldus Montoya tegenover Plejmo. “Zes maanden geleden had hij om elk bedrag kunnen vragen en iedereen zou het betaald hebben. Maar zoals Red Bull nu presteert, zou hij naar Toto (Wolff, red.) moeten stappen en zeggen: ‘Kijk, betaal me minder dan eerst, maar laat me alsjeblieft in je auto rijden.’ Is hij bereid dat te doen?”

‘Begin van het einde’

“Het is het begin van het einde van Max Verstappen bij Red Bull”, vervolgde Montoya. “Zeker weten. Maar in zekere zin heeft hij ook altijd het geluk gehad in de beste auto te zitten. Wat dat betreft is dit jaar een beetje een realitycheck. Max wil winnen, maar zolang Red Bull niet meedoet om de overwinning, heeft dat ook invloed op contractonderhandelingen.” Montoya herinnerde zich de eerdere interesse van rivaliserende teams.

“De bedragen die werden genoemd, waren waanzinnig hoog”, lichtte de Colombiaan toe. “McLaren heeft Max ook benaderd om te vragen wat hij kostte – voordat ze uiteindelijk Oscar Piastri opnieuw contracteerden. Dus op een gegeven moment moet Verstappen toch de knoop doorhakken”, besloot Montoya. “Wil hij in de beste auto rijden of wil hij een hoop geld verdienen?”

