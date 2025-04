Te midden van alle onrust binnen Red Bull – helemaal na het enigszins teleurstellende raceweekend in Bahrein – laaien de exit-geruchten rondom Max Verstappen weer op. Ook met het oog op de aankomende wijzigingen in de reglementen zou hij zijn geluk elders kunnen beproeven. Martin Brundle en Ralf Schumacher zijn het eens; als Verstappen toch nog op zoek gaat naar een nieuwe werkgever, zouden ze bij Mercedes gek zijn om hem niet te strikken.

In een uitzending van Sky Sports legde Brundle uit dat Toto Wolff de kans om Max Verstappen te contracteren geen tweede keer laat liggen. In een ver verleden, toen een jonge Verstappen zijn debuut zou maken in de Formule 1, koos Mercedes ervoor om hem geen contract aan te bieden. “Ik denk dat als Verstappen op de markt zou verschijnen, George Russell zich zorgen moet gaan maken”, aldus Brundle. “Kimi (Antonelli, red.) is immers duidelijk hun man voor de toekomst.”

‘Verstappen moet je altijd willen hebben’

“Er zijn dus veel mitsen en maren”, vervolgde hij. “Russell doet het geweldig als teamleider, maar Toto heeft Max al één keer gemist – dat laat hij niet nog een keer gebeuren.” Ralf Schumacher verwacht dat het een kwestie van tijd is voordat Verstappen zijn contract vroegtijdig ontbindt. De huidige samenwerking met Red Bull duurt nog tot en met 2028, maar middels verschillende exitclausules hoeft hij die niet uit te dienen.

LEES OOK: Martin Brundle vergelijkt Piastri met Prost: ‘Kalm en zelfverzekerd’

“Ik ben er vrij zeker van dat als de upgrades van de RB21 niet het gewenste effect hebben, en de nieuwe motor van 2026 – gebaseerd op de geruchten – niet goed loopt, Verstappen het team zeker gaat verlaten”, vertelde Schumacher tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Je moet deze coureur absoluut binnenhalen en hem willen hebben.” Als Max echter op de markt komt, zijn er ongetwijfeld meer kapers op de kust. Schumacher tipte dat een deal met Aston Martin – met Honda en Newey – het ‘grotere avontuur’ zou zijn. “Adrian Newey kent hij natuurlijk heel goed”, besloot de Duitser. “Daarnaast is hij vertrouwd met de Honda-motoren.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.