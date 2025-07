George Russell zit nog altijd in spanning over zijn toekomst bij Mercedes. De geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar het Duitse team doen nog altijd de ronde, en een contractverlenging voor de Brit blijft vooralsnog uit. Oud-Ferrari-coureur Carlos Sainz weet hoe het is om met onzekerheid over je Formule 1-carrière rond te rijden, en leeft daarom met zijn collega mee.

George Russell heeft nog altijd geen zekerheid over zijn toekomst bij Mercedes. Het contract van de Brit met de Zilverpijlen loopt dit jaar af, en gesprekken over een eventuele contractverlenging zijn nog gaande. Russell gaf zelf eerder al aan zich echter geen zorgen te maken. “De kans is klein dat ik volgend jaar niet bij Mercedes zit”, zei hij zelfs aan de vooravond van zijn thuisrace op Silverstone.

Carlos Sainz weet hoe het voelt om geen zekerheid over je Formule 1-carrière te hebben. De Spanjaard moest vorig jaar op zoek naar een nieuwe werkgever, nadat Ferrari besloot hem te vervangen door Lewis Hamilton. Sainz leeft daarom mee met zijn medevoorzitter van de GPDA. “Als coureur is het geen ideale situatie”, legt de tegenwoordige Williams-coureur uit aan talkSPORT Driving. “We proberen allemaal te verbergen dat het je beïnvloedt, we proberen niet beïnvloed te worden.”

‘Geen ideale situatie’

Toch gelooft Sainz dat Russell nog steeds kan presteren, ondanks alle speculatie. “Ik geloof er sterk in dat je, net als vorig jaar, nog steeds een heel sterk seizoen kunt hebben met al die herrie rond je toekomst en rond je team, zoals blijkt uit wat George dit jaar doet en wat ik vorig jaar deed.” Russell reed de eerste zes races van het huidige seizoen consistent de top-vijf in, en pakte in Montréal zelfs de overwinning. “Maar tegelijkertijd is het niet ideaal”, vervolgt Sainz. “Het is ruis voor jou, voor het team, en voor je ingenieurs en monteurs.”

Volgens Russell maakt voor hem het uitblijven van een officiële contractverlenging niet zo heel veel uit, omdat het uiteindelijk toch allemaal aankomt op prestaties. Sainz denkt echter dat geen enkele coureur het fijn vindt om zonder stoeltje voor het volgende seizoen te rijden. “In een ideale situatie, de manier waarop je gaat racen en resultaten behaalt, is wanneer dit allemaal rustig is”, voegt de Spanjaard eraan toe. “Wanneer er honderd procent vertrouwen is tussen jou en het team, en wanneer er honderd procent toezegging is tussen beide partijen. Ook zonder dit kun je alsnog steeds een heel succesvol seizoen hebben, maar het is niet de ideale situatie en het is niet wat elke coureur wil.”

