De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is nog altijd een favoriet onderwerp van gesprek. Sinds de onthulling van George Russell dat Mercedes gesprekken voert met de viervoudig wereldkampioen draait de geruchtenmolen overuren. Ook voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone adviseert de Nederlander over zijn toekomst, al zou hij het liefst zien dat Verstappen bij Red Bull blijft.

Max Verstappen heeft in zijn tijd bij Red Bull al vele successen gekend, waaronder zijn vier wereldtitels. Het huidige seizoen verloopt echter minder succesvol voor het Oostenrijkse team, en Verstappen moet, dankzij de aanhoudende worstelingen met de RB21, voorlopig genoegen nemen met een derde plek in het coureurskampioenschap, achter de twee McLaren-coureurs. Mede hierdoor draait de geruchtenmolen inmiddels overuren, en wordt de Nederlander in verband gebracht met een overstap naar Mercedes.

Ecclestone ziet Verstappen het liefst bij Red Bull

Volgens F1 Supremo Bernie Ecclestone kan Verstappen vanwege zijn enorme talent bij elk team wel terecht, maar hij adviseert de 27-jarige om vooral een renstal te kiezen ‘waar hij het gelukkigst is’. “Zolang hij gelukkig is, zal hij nog steeds kunnen presteren zoals hij nu doet, want hij is niet iemand die maar wat aanrommelt, toch?”, zegt Ecclestone tegen Sky F1. “Ik bedoel, hij is heel duidelijk in wat hij zegt en wat hij doet.” Toch ziet de Brit het liefst Verstappen bij Red Bull. “Ik zou graag zien dat hij blijft waar hij is,” bevestigt Ecclestone.

De Nederlandse wereldkampioen heeft nog tot en met 2028 een contract bij zijn huidige werkgever. Volgens Gerhard Berger, voormalig aandeelhouder in Red Bulls juniorteam Toro Rosso, probeert Red Bull met het ontslag van Christian Horner Verstappen bij het team te houden. “Het gaat er op dit moment veel meer om het hele team te stabiliseren en Max Verstappen weer echt binnenboord te krijgen”, legt hij uit aan Krone Zeitung. “Red Bull Racing zit momenteel in een neerwaartse spiraal. Het doel moet nu zijn om het team weer goed op te bouwen.”

