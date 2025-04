Oscar Piastri won afgelopen weekend zijn tweede race van het seizoen en tevens zijn vierde Grand Prix in de Formule 1. De McLaren-coureur is teamgenoot Lando Norris tot op drie punten genaderd. Waar Norris de afgelopen dagen werd bekritiseerd om zijn onzekere houding, oogst Piastri complimenten voor zijn relaxte karakter – Martin Brundle durft hem zelfs te vergelijken met viervoudig wereldkampioen Alain Prost.

“Bahrein leverde opnieuw een fantastische race op,” schreef voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle in zijn verslag voor Sky Sports. “Oscar Piastri heeft zich bovendien opgeworpen als een potentiële favoriet voor het wereldkampioenschap van dit jaar. De achterstand die hij opliep na een ongelukkig foutje in Melbourne heeft hij inmiddels grotendeels goedgemaakt. Daarbij blijft hij een kalme zelfverzekerdheid uitstralen, naast het feit dat hij over een aanzienlijke snelheid beschikt.”

Prost en Piastri

“Van buitenaf lijkt het alsof zijn hartslag constant is,” vervolgde Brundle, doelend op de rustige houding van Piastri. In vergelijking met andere coureurs oogt de 24-jarige Australiër af en toe een beetje onverschillig. Of hij nu een race wint of vroegtijdig uitvalt, Piastri is moeilijk op emoties te betrappen – altijd gefocust op zijn doel. “Ik ken weinig coureurs die hun emoties zo goed kunnen beheersen,” aldus Brundle. “Alleen Alain Prost, ‘De Professor’, had een vergelijkbare instelling,” complimenteerde hij Piastri.

Over Lando Norris, die na een teleurstellende kwalificatie een aantal plaatsen goedmaakte en als derde over de streep kwam, was Brundle minder te spreken. “Norris kende een sensationele start, maar het probleem was dat hij een beetje overdreef in een poging te maximaliseren – hij had zijn auto te ver in het startvak geparkeerd, wat hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Later kreeg Norris het aan de stok met de Ferrari van Charles Leclerc, maar ondanks al deze perikelen had hij eigenlijk gewoon op de tweede plek moeten eindigen. Zo snel is McLaren momenteel.”

