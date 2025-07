Max Verstappen vertrok tijdens de Britse GP van poleposition, maar moest in de race opnieuw zijn meerdere erkennen in de snelle McLarens. Lange tijd had hij uitzicht op een podiumplek, maar een ongelukkige spin bij de herstart kostte hem kostbare posities. Ondertussen werd Oscar Piastri zwaar bestraft voor een incident achter de safety car. Christian Horner vraagt zich af waarom de stewards niet ingrepen bij een soortgelijk vergrijp van George Russell.

Achter de tweede safety car zou raceleider Oscar Piastri te hard hebben geremd, waardoor Verstappen hem onverwacht inhaalde vanaf de tweede plaats. De stewards oordeelden streng en legden de Australiër een tijdstraf van maar liefst tien seconden op, waardoor hij de overwinning uit handen zag glippen. Voor Verstappen maakte het weinig uit; hij spinde bij de herstart en viel ver terug in het veld. Red Bull-teambaas Christian Horner vond de straf opvallend zwaar, zeker omdat de stewards George Russell tijdens de GP van Canada niet bestraften voor een vrijwel identiek incident.

LEES OOK: Stella plaatst vraagtekens bij ‘forse straf’ voor Piastri: ‘Kijk ook naar Verstappen’

“Ik was niet verrast dat Piastri een straf kreeg”, zei Horner tegen de pers in Silverstone. “Maar ik was wél verbaasd dat George Russell er in Montréal zonder straf vanaf kwam.” Russell ging daar achter de safety car vol in de ankers, waardoor Verstappen – toen ook tweede – hem inhaalde. Probeerde Russell hem een straf aan te naaien? Verstappen riskeerde op dat moment immers diskwalificatie voor de daaropvolgende race in Oostenrijk. De stewards toonden zich echter mild en gaven geen straf, ondanks een officieel protest van Red Bull. Als Russell toen, net als Piastri nu, een tijdstraf van tien seconden had gekregen, was hij teruggevallen naar de vijfde plaats. Waarschijnlijk had Verstappen de race dan gewonnen.

“We focussen ons op de positieve punten”, vervolgde de teambaas optimistisch. “We weten waar we moeten verbeteren. En vandaag hebben we George Russell in elk geval verslagen”, voegde Horner met een knipoog toe. Russell had zich als vierde gekwalificeerd, maar zijn gok op slicks pakte verkeerd uit. Zowel hij als teamgenoot Kimi Antonelli vielen daardoor ver terug – Russell finishte uiteindelijk als tiende.

Low-downforce

Horner gaf ook toelichting op Red Bulls keuze voor een low-downforce-afstelling op Silverstone. Tijdens de droge kwalificatie leverde dat resultaat op, maar in de regen had Verstappen moeite met grip in zijn RB21. “We hebben het downforce-niveau teruggebracht tot ongeveer het niveau van Monza”, legde hij uit. “Die balans gaf Max de mogelijkheid om een fantastische poleposition te pakken en daarmee het record van Sebastian Vettel te evenaren.”

“De keuze was gebaseerd op een weersvoorspelling van 20% procent kans op regen in de ochtend, gevolgd door droge omstandigheden”, vervolgde Horner. “Ik denk niet dat er één weerstation was dat nog zó veel regen voorspelde. Op een natte baan, bleek al snel dat Piastri veel meer tempo had. Maar toen het asfalt opdroogde en de banden begonnen te slijten, zag je pas echt het voordeel van McLaren; zij reden kilometers weg bij de rest. Toen het opnieuw ging regenen, hadden wij onze pitstop goed getimed”, besloot Horner. “Maar door die safety cars glipte de race door onze vingers. Al met al was het een lastige middag. Als we twee uur later waren gestart, had de uitslag er heel anders uitgezien. McLaren was lastig te verslaan, maar we hadden in elk geval op het podium kunnen staan.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.