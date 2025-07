McLaren tekende tijdens de Britse GP voor een nieuw één-tweetje. Na het dubbele podium in Oostenrijk kwamen coureurs Lando Norris en Oscar Piastri opnieuw als eersten over de streep. Toch was de sfeer in de garage van Piastri enigszins bedrukt. Door een vergrijp achter de safety car kreeg de Australiër een forse tijdstraf. Teambaas Andrea Stella vindt dat Piastri te zwaar is bestraft en wil ook kijken naar het aandeel van Max Verstappen in het incident.

“Ik heb de beelden van het incident zojuist nog even teruggekeken”, reageerde Stella tegenover de media in Silverstone. “Daarbij heb ik ook de data doorgenomen. Ik moet zeggen dat ik die straf vrij fors vind, want er zijn een aantal factoren die de stewards in hun oordeel hadden moeten meenemen. Zo werd de safety car vrij laat naar binnen geroepen, waardoor Piastri geen tijd had om zich fatsoenlijk op de herstart voor te bereiden – hij verloor veel temperatuur in de banden en de remmen.”

En Verstappen dan?

Piastri zat daardoor al in een benarde positie, maar volgens Stella moet ook het gedrag van de concurrentie worden meegenomen in de beoordeling van het incident. Hij suggereerde dat Verstappen mogelijk extra gas gaf om McLaren een straf aan te smeren. “Die omstandigheden gelden natuurlijk voor iedereen, maar we moeten ook nog maar eens zien of andere coureurs de situatie niet erger lieten lijken dan nodig”, aldus Stella, doelend op Verstappen.

LEES OOK: Piastri hekelt tijdstraf in Silverstone: ‘Krijg niet wat ik heb verdiend’

“We weten immers dat sommige concurrenten dit soort situaties benutten”, voegde de Italiaan eraan toe. “Ze proberen het zo te laten lijken alsof er sprake is van een ernstigere overtreding dan in werkelijkheid het geval is. Er zijn dus nog een aantal zaken die we willen bekijken, al staat de tijdstraf natuurlijk gewoon vast. Die hebben we geaccepteerd, dus nu kunnen we verder. We gaan kijken of we hier iets van kunnen opsteken. Wat betreft Piastri – ik denk dat hij dit als motivatie zal gebruiken om hier sterker uit te komen en in de toekomst nog meer races te winnen”, besloot hij optimistisch.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.