Oscar Piastri completeerde een één-tweetje voor McLaren in Silverstone – achter teamgenoot en racewinnaar Lando Norris kwam hij als tweede over de streep. Toch was de Australiër na afloop allesbehalve euforisch. Piastri rekende aanvankelijk op een overwinning in Groot-Brittannië, maar kreeg tijdens de race een tijdstraf van liefst tien seconden opgelegd. Een zeer onterechte straf, zo verklaarde hij na afloop van de Grand Prix.

Max Verstappen moest tijdens de GP van Brittannië vol in de ankers om raceleider Piastri niet in te halen achter de safey car. Had de Australiër plotseling afgeremd? De stewards onderzochten het incident en velden een vernietigend oordeel – Piastri kreeg een tijdstraf van liefst 10 seconden. Hij zat zijn straf in de slotfase van de race uit in de pitstraat, waardoor teamgenoot Lando Norris de overwinning erfde.

“Ja, die straf was wel heel onterecht”, stelde Piastri tegenover F1TV. “We hadden vandaag een snelle auto, en ik heb laten zien wat ik wilde laten zien. Het is gewoon teleurstellend dat je niet het resultaat krijgt dat je hebt verdiend”, voegde hij er geïrriteerd aan toe. “Ik remde voor de bocht en zag dat de lichten op de safety car bijna uitgingen, dus besloot ik niet te versnellen. Toen kwam Max (Verstappen, red.) me voorbij, wat ik eerlijk gezegd een beetje vreemd vond. En toen kreeg ik ineens een tijdstraf – zo simpel is het. Het tempo was goed en ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Helaas heb ik niet het resultaat gekregen dat ik verdien.”

Piastri wil geen protest indienen

“Ik denk niet dat het zin heeft om nu nog naar de stewards te stappen”, lichtte hij tijdens een persconferentie toe. “Om heel eerlijk te zijn, denk ik niet dat dat iets oplevert. Op dit moment boeit het me ook gewoon niet.” Piastri werd gevraagd of hij dit teleurstellende resultaat snel van zich af kan zetten. “Geen idee”, reageerde hij. “Nu doet het natuurlijk nog pijn, maar dat komt ook doordat ik echt het gevoel heb dat ik beter heb verdiend – ik heb een ijzersterke race gereden.”

LEES OOK: Piastri over tweede plaats: ‘Ik zeg niet te veel, anders kom ik in de problemen’

“Ik put veel vertrouwen uit vandaag”, besloot hij positief. “Het team heeft het fantastisch gedaan, de auto was uiteraard geweldig. En als ik mezelf dan ook nog een schouderklopje mag geven, vind ik dat ik vandaag uitstekend werk heb geleverd. Dan is het gewoon extra pijnlijk als je niet wint. Wat ik deed, was gewoon binnen de regels.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.