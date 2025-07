Oscar Piastri moest zich tevredenstellen met de tweede plaats in de GP van Groot-Brittannië. De Australiër reed een foutloze race op Silverstone, maar kreeg een tijdstraf van liefst tien seconden voor een incident tijdens de safety car-periode. Max Verstappen moest vol in de ankers omdat Piastri hard zou hebben afgeremd achter de safety car. Na afloop van de race was een zichtbaar geïrriteerde Piastri bijzonder kort van stof.

“Ik wil hier niet te veel over zeggen, anders kom ik in de problemen”, snauwde Piastri na afloop van de Britse GP. “Ik wil Nico (Hülkenberg, red.) feliciteren; zijn derde plaats is misschien wel het hoogtepunt van de dag.” Interviewer Jenson Button vroeg de McLaren-coureur toch nog naar het incident met Verstappen. “Blijkbaar mag je niet meer remmen achter de safetycar”, verzuchtte Piastri geïrriteerd.

“Ik deed vijf ronden lang precies hetzelfde, maar toen mocht het ineens niet meer”, lichtte Piastri toe. “Maar zoals ik al zei, ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken. Silverstone is nog steeds een geweldig circuit, en ik wil iedereen bedanken voor hun steun”, besloot hij, voordat hij wegstormde naar de cooldown-ruimte.

