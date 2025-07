Lando Norris won zondag de GP van Groot-Brittannië. De race op Silverstone werd een gigantisch spektakel – de fans hoefden zich dankzij meerdere safety cars, virtuele safety cars, uitvalbeurten en flinke hoosbuien geen moment te vervelen. Norris leidde een één-tweetje voor McLaren, rivaal Max Verstappen moest het doen met de vijfde plaats. Echter, Nico Hülkenberg is eigenlijk de grote held van de dag. Hij veroverde na 239 Grands Prix zijn allereerste podium in de Formule 1!

Hierbij, de GP van Oostenrijk in vogelvlucht:

FORMATIERONDE: Nadat het circuit van Silverstone de hele ochtend werd geteisterd door flinke hoosbuien, is het ’s middags droog boven het Britse asfalt. Hoewel de zon inmiddels is doorgebroken, is de baan nog steeds behoorlijk nat. Zodoende verschijnen alle coureurs aan de start op intermediates. In de formatieronde is duidelijk te zien hoe het water nog altijd achter de auto’s opspat. “De laatste sector is echt nog te nat voor slicks”, bevestigt Piastri over de boordradio. Toch wagen enkele coureurs de gok – Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto, Bearman en Colapinto ruilen hun regenbanden in voor slicks en starten vanuit de pitstraat.

RONDE 1/52: Piastri komt uitstekend van zijn plek, maar Verstappen behoudt de leiding. Thuisheld Hamilton kent eveneens een goede start en wint direct een positie. Daarachter volgt Gasly, die liefst drie auto’s heeft ingehaald in zijn Alpine. Terwijl Hamilton strijdt met Norris om de derde plaats, wordt Lawson van de baan geduwd door Ocon – de race wordt geneutraliseerd met een virtuele safety car. Colapinto is officieel de eerste uitvaller, na een probleem in de pitstraat laat hij een did not start noteren.

Plotselinge regenbui

RONDE 7/52: Na enkele minuten wordt de GP van Groot-Brittannië hervat. Door het achtergebleven water blijft het zoeken naar grip. Verstappen, die nog altijd aan de leiding rijdt, glijdt met vier wielen over de kerbstones. Niet veel later wordt opnieuw een virtuele safety car ingezet, Bortoleto is van de baan geschoten op zijn mediumbanden. Ondertussen pakken zich in de verte opnieuw grijze wolken samen. Er wordt binnen enkele ronden regen verwacht.

RONDE 8/52: Piastri gaat voorbij aan Verstappen! De Nederlander glijdt alle kanten op – de intermediates slijten immers een stuk sneller onder de RB21 dan onder MCL39. Met de belofte van harde regen in de tiende ronde moeten de beide Mercedes-coureurs ondertussen weer terug naar binnen komen voor regenbanden. De gok op slicks heeft hen veel posities gekocht.

RONDE 13/52: Norris vindt direct de aansluiting met Verstappen. De Nederlander, die tegenover race-ingenieur Gianpiero Lambiase klaagt dat zijn banden nu al op zijn, wordt niet veel later ook ingehaald door zijn Britse rivaal. De low-downforce set-up van zijn RB21 speelt hem nu echt parten. Echter, na een klein halfuurtje racen, komt het met bakken uit hemel op Silverstone. Verstappen schiet direct de pitstraat in en – omdat McLaren een dubbele pitstop moet uitvoeren – wint de tweede plaats weer terug achter Piastri. Terwijl Hamilton klaagt dat hij eigenlijk full wet banden nodig heeft, komt de safety car naarbuiten; het is te nat op de baan.

Pech voor Verstappen én Piastri

RONDE 19/52: Er wordt één enkele ronde geracet voordat Hadjar zijn auto in de diffuser van Antonelli parkeert. “Ik zag helemaal niks”, klaagt de Parijzenaar over de boordradio, terwijl de safety car opnieuw naar buiten komt. Antonelli weet zijn Mercedes ondertussen knap op de baan te houden, al valt ook hij uiteindelijk uit. In de voorhoede wordt Verstappen nog steeds gesandwicht door de beide McLaren-coureurs. De hemel breekt ondertussen weer open.

RONDE 22/52: Drama voor Verstappen bij de herstart! De Red Bull-coureur spint vanaf de tweede plaats. Hij weet de RB21 op de baan te houden, maar valt helemaal terug naar P10. In de herhaling zien we hoe hij enkele seconden eerder vol in de ankers moest om Piastri niet in te halen achter de safey car. Remde de Australiër plotseling af? De stewards onderzoeken het incident en niet veel later vellen ze een vernietigend oordeel – Piastri krijgt een tijdstraf van liefst 10 seconden. Dat biedt kansen voor de rest van het veld.

Hülkenberg naar het podium?

RONDE 35/52: Terwijl de coureurs hun draai vinden op het natte asfalt zijn alle ogen gericht op Hülkenberg. De 37-jarige Duitser jaagt nog altijd op zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, en achter Stroll en de beide McLaren-coureurs heeft hij serieus zicht op het ereschavot. Met behulp van DRS komt hij de Canadees voorbij en verovert hij de derde positie, al volgt Hamilton in zijn kielzog. De oud-kampioen aast op zijn twaalfde podium op rij op Silverstone en zijn eerste podium met Ferrari.

RONDE 45/52: Hamilton komt niet voorbij aan Hülkenberg en waagt zich als eerste aan slicks, de rode banden welteverstaan. Bij het uitkomen van de pitstraat schiet hij even van de baan, maar hij houdt de Ferrari op het asfalt. De rest van het veld volgt één voor één, zo ook Hülkenberg, die zijn derde plaats weet te behouden. Verstappen, die ondertussen op de zesde plaats rijdt, kiest voor mediumbanden, maar vloekt niet veel later dat zijn auto ‘onbestuurbaar’ is. De beide McLaren-coureurs komen als laatste naar binnen, waarbij Piastri terugzakt naar de tweede plaats – hij zit zijn tijdstraf uit in de pitstraat.

RONDE 52/52: Het zit erop! Een nieuw één-tweetje voor McLaren en een eerste thuisoverwinning voor Lando Norris. Echter, Nico Hülkenberg is stiekem de grote held van de dag. Hij verovert na 239 Grands Prix zijn allereerste podium in de Formule 1!

Uitslagen

