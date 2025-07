Nadat McLaren opnieuw een één-tweetje noteerde tijdens de Britse GP, lijken de titelkansen van Max Verstappen kleiner dan ooit. Het verschil met kampioenschapsleider Oscar Piastri bedraagt, in aanloop naar de GP van België, liefst 69 punten. Toch ziet voormalig wereldkampioen en Britse coureur Jenson Button nog steeds iets bijzonders in Verstappen. Hoewel de Formule 1 door de jaren heen veel geweldige rijders heeft voortgebracht, zou niemand zo compleet zijn als de Nederlander.

“Ik word hier waarschijnlijk voor gefileerd, maar ik denk dat Max Verstappen op dit moment de beste coureur is”, aldus Jenson Button in een radio-interview met Radio X. De oud-wereldkampioen kreeg vervolgens de vraag wie hij op de tweede plaats zou zetten. “Ik denk dat Lando Norris en Oscar Piastri op een gedeelde tweede plek staan”, antwoordde hij op serieuze toon. “Al zijn het wel twee heel verschillende karakters.”

“Norris kan op momenten zijn eigen grootste vijand zijn; zodra hij een klein foutje maakt, blijft dat in zijn hoofd rondspoken”, lichtte Button toe. “En wat Piastri betreft – hij is gewoon heel nuchter. Hij wil gewoon racen en heel snel zijn, en dat doet hij ontzettend goed.” Tot slot benadrukte de Brit nog eens waarom niemand in de buurt komt van Max. “Hij (Verstappen, red.) is gewoon de meest complete Formule 1-coureur ooit”, prees Button de Nederlander. “Natuurlijk heeft hij niet zoveel titels gewonnen als een Hamilton, maar waar Hamilton een extreem goede coureur is, doet Verstappen soms dingen die echt niemand anders kan.”

