FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem ziet een spoedige terugkeer van de Formule 1 naar de luidere atmosferische V8-motoren wel zitten. Dat vertelde hij in gesprek met onder andere FORMULE 1 Magazine bij de GP van Groot-Brittannië, afgelopen zondag in Silverstone.

“Denk aan een eenvoudigere motor, zoals een V8 op volledig duurzame brandstof. De teams staan erachter. Hopelijk hebben we in 2029 al iets. Dit is de juiste richting die nodig is om de sport draaiende en betaalbaar te houden, ondanks dat er nog altijd mensen zijn die denken dat er onbeperkt geld verdiend kan worden in de Formule 1”, zo vertelt Ben Sulayem.

De V8-motoren werden in de Formule 1 voor het laatst gebruikt in 2013, vóór de huidige 1,6-liter V6-motoren. Volgens Mohammed Ben Sulayem biedt een terugkeer naar V8-motoren ook commerciële voordelen, nog afgezien van het feit dat ze minder ingewikkeld en kostbaar zijn dan de huidige krachtbronnen. De V8-motoren zijn volgens hem lichter en ook het geluid zal meer fans aanspreken.

Vanzelfsprekend reageerde de FIA-voorzitter uit de Verenigde Arabische Emiraten ook op de stevige kritiek op zijn beleid van Tim Mayer, de Amerikaan die zich afgelopen vrijdag ook verkiesbaar stelde als nieuwe voorzitter van de FIA. Mayer, die als FIA-steward vorig jaar werd ontslagen, beschuldigde Ben Sulayem van het voeren van een terreurbewind.

‘Ik hoef me niet te verdedigen’

“Ik heb te doen met mensen die dat zeggen en die verder geen relatie met de FIA meer hebben”, reageerde Ben Sulayem. “Heb jij wel eens bij de FIA gewerkt? Ik zou zeggen, neem de proef op de som en controleer of er iets van klopt. Vraag mensen die momenteel bij de FIA werken, zij hebben wel recht van spreken. Tim Mayer heeft als FIA steward gewerkt, maar dat maakt je nog geen FIA-insider of FIA staflid. De FIA wordt gevormd door haar leden. Ga gerust hem hen praten. Ik voel in ieder geval niet de drang om mezelf te gaan verdedigen of op deze wijze campagne te gaan voeren. Ik heb andere zaken te doen. En hij (Mayer, red.) mag zeggen wat hij wilt. Zoals we in de Arabische wereld zeggen: de tong heeft geen botten.”

Hij vervolgt: “Luister, wat er afgelopen jaar is gebeurd, was iets tussen hem en de FIA. Is ons systeem perfect? Nee, ieder systeem kan verbeterd worden. Als hij het ergens mee oneens is, kan hij naar het Internationaal Arbitragehof, maar ik ga me er niet in mengen. Ik bemoei me niet met kleine zaken. De FIA is groter dan dit, groter dan ik, groter dan wie ook.”

In de komende editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Mohammed Ben Sulayem, waarin hij onder andere praat over Max Verstappen, de interesse van de Formule 1 in een race in Rwanda en de eventuele komst van een twaalfde team op de grid.

