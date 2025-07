Voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle heeft gereageerd op het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner. Het team van Max Verstappen maakte woensdagochtend bekend dat de 51-jarige Brit de zak heeft gekregen. Volgens Brundle kwam het nieuws als een verrassing, ondanks de resultaten van Red Bull in de laatste paar maanden. Bovendien roept het vertrek van Horner ook emoties op bij Brundle.

“Om eerlijk te zijn, ben ik er wel een beetje verdrietig over. Ik zie Christian Horner als een vriend en hij heeft twintig jaar lang ongelooflijk goed werk geleverd voor Red Bull“, aldus Brundle in een eerste reactie tegenover Sky Sports. De Brit roemt vooral de transformatie die Horner wist te bewerkstelligen bij de Oostenrijkse renstal: “Ze hebben talloze races gewonnen en meerdere kampioenschappen. Horner heeft van een worstelend Jaguar-team echt een gigantische operatie gemaakt daar in Milton Keynes, met heel veel successen en een goedgevulde prijzenkast”, benadrukte Brundle.

‘Kans wel groter dat Verstappen blijft’

Red Bull nam in 2005 het Jaguar-team over, en zette de 31-jarige Horner aan het roer. Hij was op dat moment de jongste teambaas in de sport. Onder zijn leiding won het team acht wereldtitels bij de coureurs en zes bij de constructeurs. Toch komt deze succesvolle samenwerking na twintig jaar abrupt ten einde. Brundle wijst op de interne spanningen binnen het team als katalysator voor het vertrek van Horner.

“Met alles wat er aan de hand is – gezien de problemen binnen het team en de ontevredenheid binnen het kamp-Verstappen – komt het toch als een verrassing, al merkte je in de paddock wel dat het rommelde bij Red Bull”, lichtte hij toe. Ik denk dat het met de prestaties te maken heeft”, zei hij tot slot. “Ik denk dat het de kans dat Verstappen daar blijft wel vergroot. Het werd een heel persoonlijke kwestie met Verstappen.”

