In een onverwachte wending is Christian Horner per direct ontslagen als teambaas van Red Bull. Dat maakte het team woensdag bekend. Na een dienstverband van twintig jaar trekken zowel de Thaise als Oostenrijkse eigenaren van het team hun conclusies, na aanhoudend tegenvallende resultaten in het huidige seizoen. Horner had nog een contract tot eind 2030, maar dat wordt per direct beëindigd. Racing Bulls-teambaas Laurent Mékies is aangewezen als zijn vervanger.

De afgelopen maanden stond Christian Horner steeds meer onder druk. De sportieve prestaties vallen dit seizoen tegen en Max Verstappen lijkt zijn vijfde wereldtitel op rij te gaan mislopen. Tegelijkertijd rommelde het achter de schermen, met spanningen binnen het management en aanhoudende kritiek op de koers van het team. Om nog maar te zwijgen over het schandaal dat de paddock vorig jaar in zijn greep hield – een vrouwelijke medewerker beschuldigde Horner van grensoverschrijdend gedrag, al werd hij later vrijgesproken.

Gebrek aan resultaten

Horner wordt verantwoordelijk gehouden voor het huidige gebrek aan competitiviteit bij Red Bull. Max Verstappen stond in de laatste twaalf races slechts vijf keer op het podium en kampt met een flinke achterstand op de beide McLaren-coureurs. In het constructeurskampioenschap staat het team op een teleurstellende vierde plaats. Na een nieuwe tegenvaller in Silverstone – waar het team dankzij Verstappens vijfde plaats slechts tien WK-punten vergaarde – vond er een vergadering plaats tussen aandeelhouders Mark Mateschitz, Chalerm Yoovidhya en sportief directeur Oliver Mintzlaff. Zij besloten hard in te grijpen en stelden Horner per direct op non-actief.

LEES OOK: ‘Mercedes toont zich bereid tot megadeal, jacht op Verstappen geopend’

Christian Horner stond sinds het debuutjaar van Red Bull in 2005 aan het roer van het team. Hij kwam destijds over van het Arden Formule 3000-team en was op 31-jarige leeftijd de jongste teambaas op de grid. Onder zijn leiding groeide Red Bull Racing uit van een marketingproject rond een energiedrankje tot een dominante kracht in de Formule 1. Met maar liefst acht wereldtitels bij de coureurs – vier met Sebastian Vettel en vier met Max Verstappen – en zes constructeurstitels behoort Horner tot de meest succesvolle teambazen uit de geschiedenis van de sport.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.