De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes in 2026 krijgen steeds meer gewicht. Tijdens de afgelopen raceweekenden in Spielberg en Silverstone was deze mogelijke monstertransfer al onderwerp van gesprek. Mercedes-topman Ola Källenius zou inmiddels intern het ‘groene licht’ hebben gegeven om de Nederlander vast te leggen – ook als daar een gigantische afkoopsom tegenover staat.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar zou via een exitclausule kunnen worden uitgekocht. Volgens de gerenommeerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport gaat het om een bedrag van liefst 102 miljoen euro. Een gigantische geldsom, maar voor een Formule 1-grootmacht als Mercedes lijkt dit geen onoverkomelijke horde. Bovendien zou er binnen het kamp-Verstappen ook de wens leven om Red Bull te verlaten, zo klinkt het in de paddock. Naar verluidt heeft men geen vertrouwen in de huidige competitiviteit en de auto die voor 2026 wordt ontwikkeld.

LEES OOK: Jenson Button steekt de loftrompet: ‘Verstappen is de meest complete coureur ooit’

Het Italiaanse medium meldt verder dat Mercedes-topman Ola Källenius de jacht op Max Verstappen al heeft goedgekeurd. Het team uit Brackley zou bereid zijn diep in de buidel te tasten voor de viervoudig wereldkampioen. Sinds het vertrek van Lewis Hamilton is Mercedes op zoek naar een nieuwe kopman, en in Verstappen ziet men de ideale kandidaat om opnieuw mee te strijden om de wereldtitel. Naar verluidt zal George Russell – die nog altijd geen nieuw contract heeft getekend – het veld moeten ruimen. Teambaas Toto Wolff beschouwt oogappel Kimi Antonelli als de kampioen van de toekomst en wil de jonge Italiaan binnen de gelederen houden.

Mercedes-topman Ola Källenius zou intern het ‘groene licht’ hebben gegeven om Max Verstappen vast te leggen voor 2026 (Getty Images)

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.