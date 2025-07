McLaren trok eerder dit jaar de stekker uit zijn Formule E-team. De papaja’s kondigden aan zich te willen richten op andere racedisciplines, waaronder de hypercar-klasse in het FIA World Endurance Championship. Na vergeefse pogingen om een koper te vinden voor de Formule E-renstal, dreigt het team nu volledig van de grid te verdwijnen. Dat zou betekenen dat er straks nog maar tien teams deelnemen aan het kampioenschap.

Teambaas Ian James hoopte via een verkoop de toekomst van het team onder een andere naam veilig te stellen. Hoewel er interesse was – onder meer van Hyundai, dat in verband wordt gebracht met een mogelijke intrede in de Formule E – kwam het nooit tot een deal. De inschrijving van het team zou nu teruggaan naar Formula E Holdings. Het Formule E-team kent sowieso een roerige geschiedenis. Oorspronkelijk begon het als fabrieksteam van Mercedes. In 2022 werd het verkocht aan McLaren, dat het team verhuisde van de Mercedes-faciliteit in Brixworth naar Bicester Heritage. Onder de Gen3-regels werd McLaren een klantenteam, met aandrijflijnen van Nissan.

Coureurs verhuizen

Met het mogelijke verdwijnen van het team moeten ook coureurs Sam Bird en Taylor Barnard op zoek naar een nieuwe werkgever. Vooral Barnard, die dit seizoen doorbrak als veelbelovende rookie, lijkt gewild op de rijdersmarkt. Het Britse The Race meldt dat hij inmiddels een meerjarige deal heeft getekend bij concurrent Penske. Bird, een van de meest ervaren coureurs in de Formule E, reed sinds het begin van het kampioenschap mee – eerst bij Virgin Racing, later bij Jaguar, en de laatste twee seizoenen bij McLaren. Zijn overwinning in São Paulo in 2023 is vooralsnog het enige succes voor het team. Er doen geruchten de ronde dat Bird bij McLaren blijft, maar dan als onderdeel van het nieuwe hypercarprogramma.

“McLaren Racing kondigt zijn geplande vertrek uit het Formule E-wereldkampioenschap aan na een strategische herziening van onze raceportfolio en een verschuiving van de focus naar onze deelname aan het WEC in 2027”, aldus een eerdere verklaring van McLaren. “We bedanken iedereen voor hun harde werk en ongelooflijke toewijding in de afgelopen drie seizoenen.” Met de deelname aan het langeafstandsracen openen de Britten de jacht op de Triple Crown – een overwinning op Le Mans, de Indy 500 en in Monaco.

