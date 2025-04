Oscar Piastri won afgelopen weekend op dominante wijze de GP van Bahrein. Nadat hij zich tijdens de kwalificatie al van poleposition had verzekerd, reed hij op zondag koelbloedig naar de winst; hij kwam met een voorsprong van ruim vijftien seconden over de eindstreep. Zijn optreden in Bahrein leverde hem de eerste hattrick van zijn carrière op, waarmee hij in de voetsporen treedt van oud-kampioen en fellow Aussie Alan Jones.

Voor Oscar Piastri was de zege in Bahrein de vierde van zijn carrière, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Bruce McLaren. Doordat de 24-jarige Australiër ook de snelste raceronde klokte, scoorde hij zijn eerste hattrick in de Formule 1. Deze prestatie wordt toegekend aan een coureur die de race wint vanaf poleposition én de snelste ronde rijdt.

Geen Grand Slam

Een hattrick is niet te verwarren met de illustere Grand Slam – die heeft Piastri nog niet op zijn palmares staan. Voor een Grand Slam had hij in Bahrein ook de hele race aan kop moeten rijden. In de openingsfase van de race ging Charles Leclerc echter gedurende drie ronden aan de leiding. In de lange geschiedenis van de Formule 1 zijn slechts zevenentwintig coureurs erin geslaagd een Grand Slam te behalen. Max Verstappen was de laatste, tijdens de GP van Bahrein in 2024.

Piastri werd wél de eerste Australiër die een hattrick scoorde sinds Alan Jones zegevierde in Argentinië in 1980 – precies achthonderd Grands Prix geleden. Nog meer goed nieuws voor de McLaren-coureur; Alan Jones won dat jaar ook de wereldtitel. In aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië gaat Lando Norris aan de leiding in het kampioenschap, al bedraagt zijn voorsprong op teamgenoot Piastri slechts drie punten.

