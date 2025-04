Andrea Kimi Antonelli blonk in de eerste vier races van het seizoen uit als een van de beste nieuwe coureurs in de Formule 1. De 18-jarige Italiaan eindigde al drie keer in de punten en wordt alom geprezen om zijn volwassen rijstijl en het feit dat hij zelden fouten maakt. Volgens Antonelli is zijn succes in de koningsklasse deels te danken aan mentor Valtteri Bottas, die op zijn beurt zeer onder de indruk is van deze jonge protegé.

“Valtteri (Bottas, red.) helpt me ontzettend goed; hij is een fantastische mentor”, verklaarde Antonelli in een interview met Sky Sports. “Op dit niveau presteren is nu eenmaal niet gemakkelijk.” Bottas, die bij hetzelfde interview aanwezig was, legde uit hoe zijn Italiaanse pupil zijn bewijsdrang op de juiste momenten weet te onderdrukken. “Ik ben heel erg onder de indruk”, aldus de trotse Fin. Bottas keerde dit jaar – na drie jaar bij het team van Sauber – terug naar Mercedes als test- en reservecoureur. In het verleden won hij al tien Grands Prix met de Duitsers.

Champagne delen

“Hij (Antonelli, red.) maakt zelden fouten, en dat is niet gemakkelijk in je eerste jaar in de Formule 1”, vervolgde hij zijn lofzang. “De balans vinden tussen hoe graag je jezelf wilt bewijzen en hoeveel speelruimte je jezelf moet geven om te leren is lastig, maar tot nu toe doet hij het uitstekend. Bovendien wordt zijn feedback naar het team steeds beter – dat is uiteraard natuurlijke progressie. Ik zou willen zeggen: je doet het goed, en hou vol,” richtte Bottas zich tot Antonelli.

LEES OOK: Podiumplekken werpen vruchten af: ‘Russell dicht bij nieuw Mercedes-contract’

De jonge Mercedes-coureur droomt voorlopig nog van zijn eerste podium in de Formule 1. “Als je in Miami op het podium eindigt, wordt het lastig – daar ben je nog niet oud genoeg om champagne te drinken,” grapte de interviewer. “Dat is waar ook, in Amerika moet je eenentwintig zijn om te drinken,” reageerde Antonelli teleurgesteld. “Weet je wat ik doe? Ik neem Bottas mee het podium op – die kan dan mijn champagne opdrinken,” voegde hij er grijnzend aan toe. “Ik spuit het wel een beetje in het rond, en dan drinkt Valtteri de hele fles leeg.” Bottas kon wel lachen om de plannen van Antonelli: “Klinkt als een geweldig plan,” zei hij droogjes.

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.