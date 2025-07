Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de deal tussen Mercedes en McLaren om de Britse renstal tot en met 2030 van motoren te voorzien ‘niet de meest intelligente keuze’ van zijn leven. Toen Wolff het contract met McLaren ondertekende, reed het rivaliserende team nog in het middenveld rond. Inmiddels gaat McLaren in beide kampioenschappen aan de leiding, terwijl Mercedes nog worstelt met het leveren van consistente prestaties.

McLaren is sinds 2021 klantenteam van Mercedes. De Zilverpijlen waren in het jaar van de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen nog een dominante kracht in het Formule 1-veld. Daarom was voor het voor Toto Wolff een ‘makkelijk’ besluit om de motoren aan McLaren te gaan leveren. Ook toen in 2023 Mercedes een contract aanging met McLaren om tot en met 2030 krachtbronnen te leveren, was dat voor Wolff geen enkel probleem.

Maar nu dat McLaren het meeste dominante team op de Formule 1-grid is geworden, grapt de Oostenrijkse teambaas dat hij toch wel een beetje spijt heeft van zijn beslissing. “Kijk naar waar McLaren drie, vier jaar geleden stond, toen we het contract met ze tekenden dat ze de komende jaren onze snelle motoren zouden gaan gebruiken”, vertelt Wolff aan Sky Italia. “Toen werden ze 18e in de races en was het makkelijk om zo’n beslissing te nemen.”

Heeft Wolff inmiddels ‘spijt’ van McLaren-deal?

Aan het begin van 2023 reden beide McLaren-coureurs nog in de achterhoede, maar daar kwam vanaf de GP Oostenrijk, dankzij een ingrijpend upgradepakket, verandering in. Inmiddels steekt McLaren met kop en schouders boven de andere teams uit in het constructeurskampioenschap, en gaan Oscar Piastri en Lando Norris aan de leiding in de strijd om de coureurstitel.

“Met de kennis van nu weet ik niet of het de meest intelligente keuze in mijn leven was om die deal met ze te maken,” grapt Wolff. “Ze hebben het qua engineering echt goed voor elkaar en daarom presteren ze zo waanzinnig goed, vooral in hete omstandigheden.” De W16 van Mercedes gedijt echter beter onder koelere omstandigheden. “In Montréal deden we het daarom goed”, voegt de teambaas eraan toe. Toch worstelt Mercedes nog met consistentie. “Mercedes kan op het ene circuit vechten voor de overwinning, terwijl ze het volgende weekend meer dan een minuut achterstand hebben.”

