Voormalig F1-coureur en FIA-steward Johnny Herbert is ervan overtuigd dat Max Verstappen zijn zinnen heeft gezet op een tussentijdse overgang van Red Bull naar Mercedes. Volgens Herbert zijn de sportieve vooruitzichten bij zijn huidige team zorgwekkend en kan Mercedes juist een zeer positief beeld schetsen, met name over de ontwikkeling van de motor voor volgend jaar. “Dat zou voor mij het goudklompje zijn dat je voor Max zou laten bungelen. En hij zou versteld staan van wat hem verteld wordt.”

Herbert schrijft in zijn column op een gokplatform dat Verstappen ongetwijfeld heel goed op de hoogte zal zijn van de ontwikkeling van de nieuwe motor voor volgend seizoen bij Red Bull. Door het vertrek van de huidige motorleverancier Honda heeft Red Bull gekozen om de motor voor 2026, als in de Formule 1 het nieuwe motorreglement van kracht wordt, zelf te ontwikkelen met Red Bull Powertrains, daarbij gesteund door Ford.

Herbert: “De geruchten gaan dat het niet zo goed gaat. En tegelijkertijd gaan de geruchten dat Mercedes het juist heel goed doet. Max wil zichzelf in een positie brengen waarin hij de beste kans heeft om te winnen. Hij is gefrustreerd omdat Red Bull hem niet kan geven wat hij wil. Er zijn bovendien veel mensen vertrokken en er gebeuren nog steeds dingen achter de schermen.”

‘Max denkt: ‘Ik moet hier weg’

Volgens hem zou een eventuele transfer van Max Verstappen naar Red Bull te vergelijken zijn met de manier waarop Mercedes in 2013 Lewis Hamilton weglokte bij McLaren. Ook toen speelde het vooruitzicht van een nieuw motorreglement een belangrijke rol. Herbert: “De discussies die Mercedes-teambaas Toto Wolff en Max hebben gehad, lijken waarschijnlijk heel erg op de gesprekken die Niki Lauda destijds met Lewis voerde toen hij bij McLaren werd weggehaald en naar Mercedes kwam. Ik denk dat Mercedes Max heeft laten zien wat ze hebben en wat ze denken dat ze volgend jaar zullen hebben, hetgeen waarschijnlijk de te kloppen auto is. Dat zou voor mij het goudklompje zijn dat je voor Max z’n ogen zou laten bungelen. En hij zou versteld staan van wat hem verteld wordt.”

Herbert vervolgt: “Max denkt: ‘Ik moet hier weg’. En hoe meer dingen er op de achtergrond gebeuren, hoe meer hij denkt: ‘Ik moet verder. Ik moet een plek vinden die me geeft wat ik nodig heb’. Bij Red Bull, met het motorprogramma dat ze hebben, gaat dat tijd kosten. En tijd is niet altijd wat een F1-coureur aan zijn zijde heeft.”

