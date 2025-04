De goede seizoenstart van George Russell lijkt zich binnenkort te vertalen in een contractverlenging bij Mercedes. Het huidige contract van de 27-jarige Brit loopt aan het eind van dit seizoen af. Russell stond in Bahrein voor de derde keer dit jaar op het podium en wist bovendien Lando Norris achter zich te houden, terwijl hij kampte met een defect rempedaal.

Meerdere podiumplekken lonen! Volgens Motorsport-Total.com is George Russell dicht bij het tekenen van een nieuw contract met Mercedes. Het Duitse medium meldt dat de afgelopen dagen al onderhandelingen plaatsvonden tussen beide partijen. Russell staat momenteel vierde in het rijdersklassement, op veertien punten achterstand van kampioenschapsleider Lando Norris. De resultaten spreken voor zich – drie podiumplaatsen in vier races, waaronder een tweede plaats in Bahrein. Alleen in Japan kwam hij ‘slechts’ als vijfde over de streep.

Lang Mercedes-contract voor Russell

Naar verluidt wil Mercedes hem nu voor langere tijd aan zich binden. Russell zou binnenkort een nieuw tweejarig contract tekenen, met een optie tot verlenging tot en met 2028. Deze overeenkomst zou ongeveer dertig miljoen dollar per seizoen waard zijn. Zijn huidige contract – dat dit jaar afloopt – wordt door experts geschat op zo’n vijftien miljoen dollar per jaar. Vorig jaar toonde Mercedes-teambaas Toto Wolff nog interesse in Max Verstappen, maar inmiddels lijkt hij tevreden met de huidige line-up van Russell en Antonelli.

Na de GP van Bahrein stak Toto Wolff de loftrompet over de Britse coureur, die Lando Norris achter zich wist te houden en zo als tweede finishte – ondanks een gehavend rempedaal. “Het brake-by-wire-systeem begaf het plotseling”, legde Wolff uit tegenover de media in Sakhir. “Het duurde even voordat we de juiste instellingen hadden gevonden om het te resetten, maar het is gelukt. Hij beheerste het systeem van begin tot eind, met Lando Norris op zijn hielen. Dat is gewoon ongelooflijk. Dat hij ons dit podium bezorgt met schade aan de auto, is een fantastisch resultaat.”

