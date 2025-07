Hoewel er dit weekend geen race is, hoeven fans van de Formule 1 hun favoriete autosportklasse niet al te veel te missen. Dit weekend vindt namelijk het jaarlijks terugkomende evenement Goodwood Festival of Speed weer plaats, en ook teams en coureurs uit de koningsklasse zijn in groten getale aanwezig in West Sussex, Engeland.

Van het tienjarige jubileum van Haas in de Formule 1 tot aan de terugkeer van Valtteri Bottas in een Mercedes en demonstraties van vele historische Formule 1-wagens. Het Goodwood Festival of Speed heeft ook dit jaar voor elke Formule 1-fan wat wils.

Bekijk hier alvast een aantal van de mooiste beelden van het weekend:

Het team van Haas pakte groots uit dit jaar op Goodwood, vanwege hun tienjarige jubileum in de Formule 1. Zo reden niet alleen coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon (foto) mee, ook teambaas Ayao Komatsu en eigenaar Gene Haas kropen achter het stuur (Getty Images)

Oliver Bearman maakt zich klaar voor zijn demonstratie op Goodwood (Getty Images).

Ook het team van Alpine gaf een demonstratie in de A523 BWT uit 2023 tijdens Goodwood (Getty Images)

Valtteri Bottas reed voor het eerst in de Mercedes-AMG F1 W13 E uit 2022 op de zaterdag. De Fin moest eind 2021 plaatsmaken voor George Russell bij de Zilverpijlen, maar werkt er tegenwoordig als reservecoureur (Getty Images).

Ook aan historische Formule 1-auto’s geen gebrek op Goodwood. Adrian Newey, tegenwoordig werkzaam bij Aston Martin, geeft een demonstratie in de Lotus-Cosworth 49B (Getty Images).

Ook Red Bull was op zaterdag van de partij, met een demonstratie van de RB7. Sebastian Vettel won zijn tweede wereldtitel in de Red Bull-bolide uit 2011 (Getty Images)

Red Bull nam echter niet alleen de RB7 mee naar het festival in West Sussex. Fans konden ook de moderne Red Bull-bolides bekijken (Getty Images)

Ook Ferrari was uiteraard aanwezig, en wel met meerdere historische bolides, waaronder de 156 ‘Sharknose’ (Getty Images)

Oud-wereldkampioen Nigel Mansell zwaait vanuit de Williams-Renault FW14B naar de toeschouwers (Getty Images)

Fans konden ook van de Benetton B192, de voormalige bolide van Michael Schumacher, genieten tijdens het Goodwood Festival of Speed dit jaar (Getty Images)

