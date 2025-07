Hebben Max Verstappen en Toto Wolff elkaar nu wel of niet ontmoet op Sardinië? Het was dé vraag nadat verschillende sociale mediakanalen de jachten van de twee heren naar het Italiaanse eiland hadden gevolgd. Hoewel oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher ervan overtuigd was dat de Nederlandse coureur en de Mercedes-teambaas koffie met elkaar hadden gedronken, ontkent naar verluidt Mercedes nu zelf dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Al weken voert het gerucht dat Max Verstappen een overstap naar Mercedes overweegt de boventoon, maar daar werd op zaterdag nog een schepje bovenop gedaan. Goed oplettende Formule 1-fans zagen namelijk, via openbare bronnen, dat de twee jachten respectievelijk in het bezit van Verstappen en Toto Wolff, bij elkaar in de buurt lagen op Sardinië. Eerder bevestigde een X-account dat het privévliegtuig van Verstappen volgt ook al dat zijn jet op Sardinië was geland.

Toto Wolff and Max Verstappen just hanging out in Sardinia pic.twitter.com/lktbvGfrzi — S. B. (@stoge4c) July 11, 2025

De geruchtenmolen draaide vervolgens overuren. Hebben Verstappen en Wolff elkaar nu wel of niet ontmoet op het Italiaanse eiland? Voor oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher was het duidelijk. “Het is geen toeval dat er deze week twee jachten voor de kust van Sardinië varen”, vertelde de Duitser aan Formel1.de. “De ene is van Toto Wolff, de andere van Max Verstappen. En van wat ik hoor, is de kans groot dat ze samen een kop koffie hebben gedronken.”

‘Puur toeval’

De Mercedes-teambaas heeft er in het verleden ook geen geheim van gemaakt dat hij graag Verstappen naar Brackley haalt. Mercedes-topman Ola Källenius zou daarnaast ook intern het ‘groene licht’ hebben gegeven om de Nederlander vast te leggen. Geld speelt daarbij naar verluidt geen rol. Volgens het Duitse BILD heeft er echter geen ontmoeting tussen Verstappen en Wolff plaatsgevonden. Het medium weet namelijk te melden dat ‘volgens bronnen uit Mercedes-kringen’, het puur toeval was dat beide mannen op Sardinië waren.

