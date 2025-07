De sportieve wederopbouw van Red Bull Racing wordt een ingrijpende operatie die minstens drie jaar in beslag zal nemen, meent oud-coureur Ralf Schumacher. “En zoveel geduld heeft Max Verstappen niet.”

Volgens Ralf Schumacher is Max Verstappen hard op weg naar de uitgang bij de Britse renstal, die dit seizoen in zwaar weer verkeert. Hij verwacht dat Verstappen zal kiezen voor een meerjarig en uiterst lucratief contract bij Mercedes, waar naar verluidt ook de directie van Mercedes-Benz inmiddels z’n goedkeuring heeft uitgesproken over de eventuele komst van de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Een vertrek bij Red Bull zal echter bij Max Verstappen wel gepaard gaan met gemengde gevoelens, meent Schumacher. “Max houdt van het team, omdat hij weet dat alles wat hij heeft gemaakt met Red Bull was en dat hem destijds de kans is gegund door de voormalige eigenaar van Red Bull, Dietrich Mateschitz”, zo stelt de Duitser op het radiostation Smile 90.4FM.

Bij Red Bull werd afgelopen woensdag teambaas Christian Horner ontslagen, onder andere vanwege de aanhoudende slechte resultaten. Eerder liep onder diens leiding veel sleutelpersoneel de deur uit. Schumacher daarover: “Max zou in zijn hart graag blijven. Maar als je nu naar het team kijkt: er zijn de afgelopen periode veel goede mensen vertrokken en de sportieve resultaten zijn erg slecht. Dus om dat te veranderen, dat duurt volgens mij minstens drie jaar. En ik weet niet zeker of Max even geduldig zal zijn. Dus als je het mij vraagt, denk ik dat Max zelf wel graag zou blijven, maar dat hij mede op voorspraak van zijn management toch vertrekt.”

Volgens Ralf Schumacher zijn de contractbesprekingen tussen Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff inmiddels begonnen.

