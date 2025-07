Kimi Antonelli ziet een samenwerking met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen wel zitten. Dat heeft de rookie van Mercedes in een interview nadrukkelijk laten doorschemeren.

Op de vraag of hij een voorkeur heeft voor Verstappen of George Russell als teamgenoot in 2026 zegt Antonelli in een interview met Sky Sports: “Het maakt me niet uit. Om eerlijk te zijn, zijn het twee hele goede coureurs. Ik ben erg blij met George. Ik merk dat er op dit moment echt een goede dynamiek in het team is”, aldus de Italiaan.

De vermeende gesprekken van Mercedes-teambaas Toto Wolff met de entourage van Verstappen over een mogelijke overstap van Red Bull naar Mercedes heeft de afgelopen weken twijfel gezaaid over de huidige line-up van het team.

Als het Duitse merk de handtekening van Verstappen zou bemachtigen, zou Antonelli of Russell aan de kant worden geschoven. Beiden hebben een aflopend contract. Wolff heeft aangegeven in of kort na de zomerstop duidelijkheid te willen hebben over volgend seizoen.

