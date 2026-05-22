Zak Brown heeft gereageerd op de geruchten rondom een mogelijke transfer van Oscar Piastri. De Australiër werd de afgelopen weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Red Bull. Ingegeven door de onzekere toekomst van Max Verstappen en de interne strijd met Lando Norris in 2025, zou Piastri’s manager, Mark Webber, mogelijk contact hebben gelegd met zijn oude team. Brown relativeert de geruchten en benadrukt dat alle teams zijn coureurs zouden willen vastleggen.

Vorig jaar vocht Oscar Piastri een verhit titelgevecht uit met teamgenoot Lando Norris. McLaren weigerde een duidelijke favoriet aan te wijzen in deze interne strijd, waardoor Max Verstappen richting de seizoensfinale gevaarlijk dichtbij een vijfde titel kwam. Uiteindelijk finishte hij tussen beiden in, achter kampioen Norris, maar vóór Piastri. Laatstgenoemde had zich met meerdere dominante optredens aan het begin van het seizoen nadrukkelijk in de kijker gereden bij rivaliserende teams. Exit-geruchten werden al vroeg gevoed door de vermeende voorkeurspositie van Norris, die al jaren nauwe banden heeft met CEO Zak Brown.

Ondertussen wordt de F1-toekomst van Max Verstappen steeds onzekerder. Het contract van de Nederlander loopt tot en met 2028, maar hij heeft al vaker laten doorschemeren dat de richting die de sport is ingeslagen met de nieuwe reglementen hem richting de uitgang duwt. Naar verluidt heeft hij bovendien een exitclausule in zijn contract waarmee hij de samenwerking vervroegd kan ontbinden.

Stuk papier

Piastri is vooralsnog de meest voor de hand liggende vervanger voor Verstappen, maar Zak Brown wil deze en andere transfergeruchten bagatelliseren. “Ik denk dat er geen team op de grid is dat Oscar en Lando niet zou willen hebben”, vertelde hij aan The Athletic. “Mijn algemene visie, los van contracten, is dat het onze taak is om een omgeving te creëren waarin onze coureurs nergens anders willen rijden. Dat geldt overigens ook voor al onze medewerkers en sponsors.”

LEES OOK: Coulthard trekt conclusie na Nürburgring-avontuur Verstappen: ‘Hij blijft bij Red Bull’

“Het is onze taak om een omgeving te creëren waarin je enerzijds zegt: ‘Nou, je hebt een contract.’ Wat overigens voor beide coureurs geldt”, benadrukte hij. “Anderzijds wil je iemand niet alleen vasthouden met een stuk papier. Je wilt dat ze zeggen: ‘Dit is het team waar ik voor wil racen, het team waar ik wil zijn, het team waar ik monteur wil zijn, het team dat ik wil sponsoren.’ Dat is wat ik wil doen: proberen die omgeving te creëren. Maar ja, ik denk dat er veel talent rondloopt binnen McLaren dat andere raceteams graag zouden willen hebben.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.